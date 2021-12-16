الحبس سنة مع الإيقاف لشاب متهم بهتك عرض خطيبته.. قدم عقداً عرفياً

قضت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، بحبس شاب من مدينة طلخا، لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ، بعد أن وجهت إليه النيابة العامة اتهامات بهتك عرض طالبة في الصف الثاني الثانوي التجاري «خطيبته» وفض غشاء بكارتها بغير قوة أو تهديد، وذلك خلال فترة خطبتهما، وخلال جلسة المحاكمة، قدم محامي المتهم عقد زواج عرفياً بين موكله والمجني عليها، وذلك لعدم تمكن الطرفين من إبرام عقد زواج شرعي لحداثة سن المجني عليها، وعدم بلوغها السن القانوني للزواج.

صدر الحكم برئاسة المستشار ممدوح أحمد عبد الدايم، وعضوية المستشارين محمد كمال الخولي، والمستشار تامر محمد مرسي، وأمانة سر رمضان السيد الديسطي، وعماد حمدي الجميل.

إحالة شاب هتك عرض خطيبته للجنايات

وأحيل المتهم «محمد أ. س.»، 25 سنة، عامل ومقيم بندر مدينة طلخا الى محكمة جنايات المنصورة، لاتهامه بأنه في غضون شهر مايو 2021 بدائرة مركز طلخا بمحافظة الدقهلية، أقدم على هتك عرض الطفلة «ن. أ.»، 16 سنة، طالبة بالصف الثاني الثانوي التجاري، وذلك بغير قوة أو تهديد وفض غشاء بكارتها.

المتهم هتك عرض خطيبته برضاها مستغلاً حداثة سنها

وأكدت المجني عليها في التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، أن المتهم خطيبها توجهت اليه أكثر من مرة إلى مسكنه برضاها، وقام بمواقعتها جنسياً عدة مرات، مستغلاً حداثة سنها.

وأكدت تحريات المباحث الجنائية، التي أجرها الرائد حمدي الطنبولي، رئيس مباحث مركز شرطة طلخا، صحة الواقعة، بقيام المتهم بارتكاب الجريمة، وقيدت الواقعة برقم 4794 لسنة 2021 جنايات كلي جنوب المنصورة.

وقدم سمير فوزي عبد المولى، محامي المتهم، خلال جلسة المحاكمة اليوم الخميس، إقراراً من المجني عليها ووالدتها بالرغبة في عدم استكمال السير في إجراءات الدعوى الجنائية والمدنية حيال المتهم، فضلاً عن تقديم عقد زواج بالمجني عليها عرفياً، لتقضي المحكمة بقرارها السابق.