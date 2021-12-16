شركات السياحة: أعداد الوافدين إلى الأقصر ارتفعت منذ أكتوبر الماضي

قال ثروت عجمي رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالأقصر، إن الحركة السياحية الوافدة للأقصر وأسوان، بدأت فى الارتفاع بشكل تدريجي منذ شهر أكتوبر الماضي، لا سيما بعد قيام فرنسا وإسبانيا بتسيير رحلات مباشرة إلى مطار الأقصر، فضلا عن بعض الدول الأوربية الأخرى.

ولفت في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه مع قدوم تلك الرحلات، ارتفعت حركة الرحلات السياحية اليومية، التي تستقبلها الأقصر من الغردقة، متابعا «وصلت نسب الإشغالات بالفنادق العائمة والثابتة بالأقصر لذروتها خلال احتفالية طريق الكباش الشهر الماضي، إلا أنها تراجعت حاليا، نتيجة تخوفات بعض الدول من سفر مواطنيها بسبب أوميكرون».

بعض الدول بدأت في وضع قيود للسفر

وأضاف «عجمي»، أن القطاع السياحي يخشى من أن يؤثر «أوميكرون» أحد متحورات فيروس كورونا، على الحركة السياحية المتوقع قدومها إلى مصر خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن العديد من دول العالم، بدأت في اتخاذ إجراءات غلق وتقييد لحركة سفر مواطنيها لخارجها، وذلك لمحاولة منع أية تأثيرات سلبية لهذا المتحور على صحة مواطنيها، والمقيمين بها، وهو ما أدى إلى تراجع حركة السياحة العالمية حاليا.

ارتفاع نسب الإشغال بشرم والغردقة بداية من الأسبوع المقبل

قال الدكتور عاطف عبداللطيف ،عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إن الحركة السياحية الوافدة لشرم الشيخ والغردقة خلال النصف الأول من شهر ديسمبر الجاري، أقل من مثيلتها خلال نوفمبر الماضي، لافتا إلى أنه من المتوقع، أن ترتفع إشغالات الفنادق بداية من الـ10 أيام الأخيرة من الشهر الجاري، حتى منتصف شهر يناير المقبل.

وأشار إلى أن كل المؤشرات والحجوزات الحالية والمستقبلية، تؤكد أن نسب إشغال غالبية فنادق شرم الشيخ والغردقة خلال اجازات الكريسماس ورأس السنة، ستصل إلى نحو 100%، إلا أن ظهور متحور «أوميكرون»، وقيام بعض الدول بزيادة الاجراءات الاحترازية لسفر مواطنيها للسياحة بالخارج، وإغلاق حدودها، قد يقلل من التدفقات السياحية الوافدة لمصر خلال تلك الفترة.