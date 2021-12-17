ضبط المتهمين بإطلاق النار على مدير تموين مركز بدر بالبحيرة.. بينهم محام

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من ضبط مرتكبي واقعة إطلاق النار على مدير مكتب تموين مركز شرطة بدر بالبحيرة، وذلك أثناء نزوله من منزله في مدينة كوم حمادة.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة «أحمد خ» ويعمل محام، واثنين من أصدقائه، حيث ارتدى نقابا أثناء إطلاق النار، وذلك بسبب قيام المجني عليه بإصدار قرار غلق المخبز البلدي الخاص بوالد المتهم الأول بمدينة مركز بدر.

اعترافات المتهم

واعترف المتهم بأنه انتظر أسفل مسكن المجني عليه حتى شاهده يخرج من باب منزله، فقام بإطلاق الرصاص عليه، وتم ضبط السلاح المستخدم.

وأشار المتهم أنه سانده في تلك الواقعة كل من «عبدالعزيز ط»، و«أحمد ط» أصدقائه، حيث قاما باخفاء السلاح المستخدم في إطلاق النار.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، قد تلقت إخطارا من مركز شرطة كوم حمادة، يفيد استقبال المستشفى لشخص يدعى «مفيد خ»، مصاب بتهتك في الأذن، بسبب إطلاق الرصاص عليه من قبل شخص مجهول الهوية.

وبسؤال المجنى عليه، أفاد أنه أثناء نزوله من منزله قام شخص مجهول الهوية يرتدي نقاب بإطلاق الرصاص عليه الأمر الذي أفقده الوعي.

كشف غموض الواقعة

ووجهت الأجهزة الأمنية بسرعة بتشكيل فريق من ضباط مباحث البحيرة، لكشف غموض الواقعة، وسرعة ضبط مرتكبيها.

وأصدرت الجهات الأمنية في البحيرة بحبس المتهم واثنين من أصدقائه، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لقيام الأول بإطلاق الرصاص على مدير مكتب تموين مركز بدر ومساندة أصدقائه في إخفائه للسلاح.