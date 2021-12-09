أحمد العوضي عن مرض ياسمين عبد العزيز: «الدكاترة قالولي كلام بسمعه في الأفلام»

قالت الفنانة ياسمين عبد العزيز، إن زوجها الفنان أحمد العوضي كتب منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» خلال فترة مرضها أنقذها بدعاء الناس لها، متابعة:«هو عاوز الناس تدعيلي، وعلى فكرة البوست دة أنقذني بجد».

صدمة لـ أحمد العوضي

من جانبه روى أحمد العوضي، خلال لقاء مع الفنانة ياسمين عبد العزيز ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، اليوم الخميس، كواليس كتابته البوست، قائلا: «في الأول لما مكنش حد عارف ياسمين عندها إيه، فكلمت الدكتور هشام الكيلاني قالي قدامها من ساعة لتلات ساعات وخلاص، فالموضوع كان صدمة بالنسبة لي وكان همي تدخل العمليات، وكتبت إقرار العملية».

وواصل: «وأنا مستنى تطلع من العمليات الدكتور قالي قدامها النهاردة وبكرة، لو عدى إحنا تمام وإحنا عملنا اللي علينا، الكلام ده أنا بسمعه في الأفلام أول مرة اتحط في الموقف ده».

واستكمل: «علاقتنا جماهيرية ودايما الناس في تفاصيلنا أكتر، ودي حاجة بتسعدنا، وهنا قولت مش كفاية أنا وأصحابي بس ندعيلها، لأن مشكلتها مع القدر ولا يرد القدر إلا الدعاء، عشان كدة لجأت للناس عشان يدعولها، وكتبت البوست ده وأنا فيه ستارة سودة نازلة على وشي».

ياسمين عبد العزيز وزوجها أحمد العوضي في برنامج «معكم»

وحلت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وزوجها الفنان أحمد العوضي، ضيفان على الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج «معكم»، المذاع عبر فضائية «cbc»، مساء اليوم الجمعة، حيث تحدثا عن تفاصيل الأزمة المرضية التي تعرضت لها في الفترة الأخيرة.

وتعتبر هذه الحلقة هي الجزء الثاني من لقاء أجرته «الشاذلي» مع ياسمين عبدالعزيز في أول ظهور تلفزيوني لها بعد عودتها من الخارج، عقب تعافيها من الأزمة الصحية التي تعرضت لها، إذ أكدت أنها مصابة بمرض تكيس المبايض منذ سن 16 سنة، وكانت تخضع لعملية جراحية في المستشفى، ولكنها تعرضت لخطأ طبي، أدى إلى هذه الأزمة، موضحة أن دعاء جمهورها ساهم في تحسن حالتها.

وعقب إذاعة الجزء الأول من اللقاء، حققت مقاطع الفيديو منه ملايين المشاهدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وموقع يوتيوب، واحتل اسمها قائمة الأكثر انتشارا «التريند»، على السوشيال ميديا ومحرك البحث العملاق «جوجل».