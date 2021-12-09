أبرز 10 تصريحات لـ ياسمين عبدالعزيز مع منى الشاذلي.. حضن العوضي جاب لي الكافية

حلت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج «معكم» على قناة cbc، إذ تذاع الحلقة على جزئين، على أن يتم إذاعة الجزء الثاني منها مساء اليوم، الخميس.

الظهور الأول منذ تدهور حالتها الصحية

وظهرت «ياسمين» على شاشة «cbc»، لأول مرة منذ تعرضها لأزمة صحية كادت أن تودي بحياتها، وكشفت عن تفاصيلها وأسبابها، كما استنكرت الشائعات التي طالتها أثناء فترة مرضها، وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» أبرز 10 تصريحات لياسمين عبدالعزيز مع منى الشاذلي.

أبرز تصريحات ياسمين عبدالعزيز

1- كنت أرفض التصوير طوال فترة وجودي في المستشفى، لو بصيت لنفسي وأنا معدية جنب المرآية كنت بتخض، مش عاوزه أشوف نفسي وأنا تعبانه، ولا حد يشوفني وأنا تعبانه.

2- لما بدأت أفوق وأتكلم، لقيت معدتني بره، لاقيت الأمعاء بره، قولت لهم إيه ده، قالوا ليه ده بسبب العملية جالك تسمم في الدم وكان لازم الأمعاء تبقى بعيدة عن بطنك.

3- مسلسل اللي ملهوش كبير هو اللي جاب أجلي، وأنا كنت في المستشفى وتعبانه، كانت الممرضات بتقولي يلا يا وحش الكون، جالي عقدة من المسلسل كله ومن الكلمة دي، عليت صوتي عليهم وقولت لهم مش عاوزه أسمعها تاني خالص.

4- من ساعة مسلسل اللي ملوش كبير ده مشوفتش يوم عدل، أصبت بفيروس كورونا المستجد مرتين، وبعدها على طول دخلت في الأزمات الصحية اللي مريت بيها، ومازحت زوجها الحضن اللي أديته لأحمد العوضي في المسلسل هو اللي جاب لي الكافية.

5- أحمد العوضي وياسمين وشريف أخويا وأمي وأبويا، كانوا كلهم مدمرين، واللي حواليا يقولوا ليه الدنيا مقلوبة، والناس كلها بتدعي لك.

6- أتكتب لي عمر جديد، ربنا سخر لي الناس دي عشان تدعي ليه، فيه حاجات كتير أتغيرت فيا، بس برضوا شوفت قد إيه الناس دي بتحبني.

7- قعدت لمدة شهر ولا بضحك ولا بعيط، عندي صدمة، والله مش بهرج، في صدمة لا بتكلم ولا بعيط، كنت داخلة أعمل عملية ساعتين ونصف، لاقيتني في دنيا تاني.

8- دعاء الجمهور ساهم في تحسن حالتي لغاية ما جه يوم عرفة، الناس كلها دعت لي، بعد عرفة بقيت بنى أدمة تانية، طلعوني من العناية المركزة وبقيت بعرف أتكلم، ردت فيا الروح، كنت واحدة بموت، وربنا سخر الناس تدعي ليه.

9- أعاني من مرض تكيس المبايض منذ سن 16 سنة وتعرضت للعديد من الأمور السخيفة خلال هذه الأزمة، بسبب الشائعات موتوني وطلقوني، وقالوا إني عملت عملية تجميل، وده كله مشفتهوش، إلا بعد العملية الرابعة.

10- خسيت 15 كيلو، وكنت شبه المومياوات والفراعنة، وتحت عيني أسود، وكنت واحدة تانية، قعدت أقولهم خلاص بموت، والدي دخل قال لي هتسبيني لمين، وأحمد يقول لي أوعديني أنك هتكملي معايا.