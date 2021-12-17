ضبط كميات من الدواجن والكبدة الفاسدة في حملة مكبرة بدمياط

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة دمياط، حملة تفتيشية مكبرة على الأسواق والمطاعم لمواجهة انتشار الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في المحافظة حفاظا على صحة المواطنين، يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور إيهاب شكري مدير عام الطب البيطري وبتكليف من دكتور طارق يوسف أبو النجا مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم.

ضبط كميات من الدواجن الفيليه المتبلة والكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي

وضبطت الحملة كميات من الدواجن الفيلية المتبلة ومجزءات الدواجن والدواجن الكاملة المتبلة كما تم ضبط كميات من الكبدة المتبلة والتي لا تصلح للاستهلاك الآدمي وتم تحرير محاضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط ربع طن لحوم وكبدة وفراخ فاسدة

وفي وقت سابق قام طارق يوسف أبو النجا مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بصحبه أطباء إدارة المجاز برئاسة دكتورة دينا طلعت رئيس قسم التفتيش وبالاشتراك مع مباحث التموين والرقابة التموينية بضبط 49.5 كجم من اللحوم الجاموسي و198.65 كجم من «كبدة مستوردة منتهية الصلاحية، عجينة حواوشي، مصنعات منتهية الصلاحية، فيليه دواجن، كبد وقوانص، دبابيس، ستربس منتهية» بإجمالي مضبوطات 248.15 كجم وتم تحرير المحاضر اللازمة.

وشنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية في محافظة دمياط، برئاسة الدكتور عطية منصور، مدير عام الطب الوقائي، حملات موسعة على المنشآت الغذائية بقرى ومدن المحافظة، وذلك لضبط الأسواق، والتأكد من وجود غذاء صحي وآمن للمواطنين، والإشراف المباشر من مراقب عام الأغذية بمديرية الصحة بدمياط.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط أكثر من نصف طن منتجات ألبان فاسدة، وعليها علامات العفن الظاهر، ومنتجات أخرى مجهولة المصدر، في أحد مصانع منتجات الألبان، وتم تحرير محاضر الضبط اللازمة للعرض على النيابة العامة، كما تم إعدام 200 كيلو جرام منتجات ألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي، في حملة مفاجئة على معامل الألبان بعدد من مناطق المحافظة.