يبحث قطاع كبير من عشاق الساحرة المستديرة ومتابعي بطولة كأس العرب، عن موعد مباراة مصر وقطر، والقنوات الناقلة للمباراة، التي يتحدد فيها المركز الثالث والرابع، بعد خسارة من المنتخب المصري أمام الجزائري، وقطر أمام نظيرة التونسي.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها، تستعرض موعد مباراة مصر وقطر في كأس العرب وترددات القنوات الناقلة على النحو التالي:

موعد مباراة مصر وقطر في كأس العرب

من المقرر أن يلتقي المنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش، أمام نظيرة القطري، غدًا السبت، في تمام الثانية عشرة ظهرًا في مباراة تحديد المركز الثالث على ستاد 974.

ترددات القنوات الناقلة لمباراة مصر وقطر

قناة أون تايم سبورتس

كانت قد أعلنت قناة أون تايم سبورتس، في وقت سابق من البطولة، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن إذاعة مباريات مصر في كأس العرب، ويمكن ضبط ترددها كالآتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10853.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

قناة bein sport

كما تذاع مباراة منتخب مصر وقطر، في مباراة تحديد المركز الثالث لكأس العرب عبر قناة «bein sport 1»، ويأتي ترددها على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11013.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة الكأس القطرية

وأخيرًا يمكن ضبط قناة الكأس على التردد 11919، على القمر الصناعي نايل سات، باستقطاب أفقي H ومعدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح خطأ 5/6.

ويمكن استقبال القناة القطرية على التردد على 12245، بالقمر الصناعي عرب سات، باستقطاب عمودي V، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح خطأ 5/6.

كما يتم استقبال القناة على تردد 10770 على القمر الصناعي سهيل سات، باستقطاب أفقي H، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح خطأ 3/4.

يُضبط التردد على 3660 على القمر الصناعي آسيا سات، باستقطاب عمودي V.