إجراءات عاجلة من صرف الإسكندرية لمواجهة نوة الفيضة الصغرى: فرق للطوارئ

تساقطت الأمطار الغزيرة على الإسكندرية، اليوم الجمعة، وسط أنباء لتعرض المدينة الساحلية لطقس غير مستقر في ظل استمرار نوة الفيضة الصغرى، حيث رفع المسئولين بالمحافظة درجة الاستعداد القصوى لاستقبال الأمطار التي من المتوقع أن تعاود التساقط خلال الساعات المقبلة.

أمطار غزيرة على الإسكندرية ولا وجود لتجمعات مياه الأمطار

وعلق اللواء محمود نافع رئيس شركة صرف صحي الإسكندرية، على سقوط أمطار على مدينة الإسكندرية لليوم الرابع على التوالي قائلا: «عمال شركة الصرف الصحي بالمحافظة يعملون حاليا في أسوأ الظروف وتمركزهم على مدار 24 ساعة في ظل النوات والتقلبات الجوية التي تمر بها المحافظة فقط من أجل رفع الضرر عن أهالينا بالمحافظة».

رئيس صرف الإسكندرية تمركز المعدات وفرق الطوارئ

وأكد، في بيان صحفي، أنه من المقرر الاستمرار في تمركز المعدات وفرق الطوارئ بجميع أنحاء الإسكندرية في المناطق الساخنة وتواصل أعمال التطهير ومتابعة مناسيب المصارف والبيارات واستمرار استيعابها لمياه الأمطار وأنه لا وجود لتجمعات مياه الأمطار حتى اللحظة وفي حالة تجمعها سيتم التعامل معها بأسرع ما يمكن.

يذكر أن شركة صرف صحي الإسكندرية رفعت حالة الاستعداد للنوة منذ يوم الإثنين الماضي للعمل على رفع تجمعات مياه الأمطار في حالة حدوثها وتم انتشار المعدات والبدالات وفرق الطوارئ في شتى أنحاء المحافظة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تسود حالة من الطقس السيئ خلال اليومين القادمين مع انخفاض في دراجات الحرارة، مع استمرار موجة الطقس غير المستقر على المدينة الساحلية.