محافظ الإسكندرية: بطء في الحركة المرورية على الصحراوي دون توقفها

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنه لم يحدث أي تعطل أو توقف مروري على الطريق الصحراوي، اليوم الخميس، خلال عملية تصريف مياه الأمطار، مشيراً إلى أن الأمطار التي تساقطت على الطريق استمرت قرابة ساعتين ونصف، وكانت كثيفة، وقال إن «الطريق لم يغلق دقيقة»، وإنما كان هناك بطء في الحركة المرورية.

فتح حارة مرورية واحدة فقط منه

وأضاف محافظ الإسكندرية، في بث مباشر على صفحة محافظة الإسكندرية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، منذ قليل، أن الطريق لم يتم غلقه أو توقفه، بل تم فتح حارة مرورية واحدة فقط منه، ولم تتعطل حركة المرور، بل شهدت بطئاً على مدار قرابة نصف ساعة.

عدم وجود صرف صحي في الطريق الصحراوي

ولفت محافظ الإسكندرية إلى أن الطريق الصحراوي لا يوجد فيه صرف صحي وغير مزود بوسائله، وهو ما جعل الشركة تقوم بعمل بئر كبير لتصريف المياه من الجانب المؤدي لوسط الإسكندرية وهي الحارة القبلية، وسحب المياه منه للجانب الآخر في الحارة البحرية ومنها إلى المصرف، وذلك لحل أزمة تراكم المياه، وهو ما حقق حل للأزمة خلال فترة لم تتجاوز نصف ساعة.

يأتي ذلك بعدما تسببت أمطار نوة الفيضة الصغرى، اليوم الخميس، عملية شلل مروري نتيجة غرق طريق الإسكندرية الصحراوي بمياه الأمطار، حيث نشر عدد من المواطنين مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يستغيثون بسبب سوء الوضع غرباً، ما تبعه توجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لمتابعة تسيير الحركة المرورية بالطريق الصحراوى بمنطقة واحة الجراري.

وفي سياق متصل، قال رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اللواء محمود نافع، إن أكثر الأحياء استقبالاً للأمطار حي العامرية والعجمي ووسط، مؤكداً أنه تم التعامل مع تجمعات مياه الأمطار ومع البلاغات الواردة من النجدة أو المحافظة أو المواطنين على الخط الساخن للشركة 175.