شلل مروري على الصحراوي غرب الإسكندرية بسبب تراكم الأمطار

تسببت أمطار نوة الفيضة الصغرى، اليوم الخميس، في حالة شلل مروري على طريق الإسكندرية الصحراوي، نتيجة غرق الطريق بمياه الأمطار، حيث نشر عدد من المواطنين مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يستغيثون بسبب سوء الوضع غرب مدينة الإسكندرية، ما تبعه توجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إلى المناطق المتضررة، لمتابعة تسيير الحركة المرورية بالطريق الصحراوي، وخاصةً في منطقة «واحة الجراري».

تكثيف تمركزات عربات الصرف الصحي للتعامل مع تراكمات المياه

وأكد محافظ الإسكندرية، في بث مباشر على صفحة محافظة الإسكندرية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، منذ قليل، أنه قد وجه بتكثيف تمركزات عربات الصرف الصحي للتعامل مع أي تراكمات لمياه الأمطار.

واشار إلى وجود بطء مروري في مدخل البيطاش، مؤكداً أنه سيتم حل تلك المشكلة خلال دقائق، حيث يجرى حالياً رفع تجمعات مياه الأمطار بمعدات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، ومعدات من حي العجمي.

محافظ الإسكندرية: الوضع مستقر بجميع الأحياء

وأكد «الشريف» أن الوضع مستقر بجميع الأحياء، وأن هناك سيولة مرورية في معظم مناطق وسط المحافظة، لافتاً إلى أن الأمطار مالت إلى الغزارة بعد عصر اليوم، ورغم ذلك هناك سيولة مرورية، فيما تم التعامل مع تجمعات المياه بواسطة معدات شركة الصرف الصحي والأحياء في بعض المناطق البسيطة، التي لم تتسبب في أي إعاقة مرورية، مؤكداً أن الجميع يعمل من أجل خدمة مواطني المحافظة.

وفي سياق متصل، قال رئيس شركة الصرف الصحي، اللواء محمود نافع، إن أكثر الأحياء استقبالاً للأمطار حي العامرية والعجمي ووسط، مؤكداً أنه تم التعامل مع تجمعات مياه الأمطار، كما جرى التعامل مع البلاغات الواردة من النجدة أو المحافظة أو المواطنين على الخط الساخن للشركة 175.

الصرف الصحي: لم يتم إعاقة المرور في أي منطقة داخلية بالإسكندرية

وأكد «نافع»، في تصريحات لـ«الوطن»، مساء اليوم، أنه لم يتم إعاقة المرور في أي منطقة داخلية بالإسكندرية، رغم استمرار سقوط الأمطار لليوم الثالث علي التوالي بكثافات متفاوتة، وصلت الي غزيرة جداً في بعض المناطق، معتبراً أن وجود تجمع لمياه الأمطار أمر وارد الحدوث في ظل الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة الساحلية.