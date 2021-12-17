برنامج «حياة كريمة» يوفر معدات لورشة «السيد» بالشرقية

عرض برنامج «حياة كريمة» المذاع على قناة «dmc»، الذي يقدمه ياسين الزغبي، حلقة عن حالة محمد السيد في الشرقية، إذ وفر له البرنامج معدات في ورشته لتساعده على العمل.

خرج من التعليم منذ الصغر

وقال أحد الجيران إن «السيد» ترك التعليم بعد الصف الثاني الابتدائي، وعمل في ورشة حتى تدرج وأصبح لديه عمل بسيط داخل ورشة «كاوتش»، ويعتمد على نفسه، وظل في هذه المهنة لأنها تناسبه «كانت ماشية معاه»، نظرا لأنه يعاني من شلل الرعاش في يديه، وبالتالي يجد صعوبة في العمل، لذلك استقر في هذا العمل.

وقال أحد جيران «السيد» بالقرية، إنه فتح ورشة للسيارات، وهي بسيطة للغاية رغم أنه كافح على قدر استطاعته، فلا يوجد بها سوى جهاز بسيط بدائي، «الراجل عاوز يشتغل بس للأسف مفيش معدات تساعده على كدة».

السيد: أمي كافحت كتير عشانا

من جانبه، روى محمد السيد أن والده تركه في الصغر، ودخل المدرسة لمدة عامين فقط، ووالدته اهتمت بتربيتهم على الأخلاق والأمانة، فكانت تعمل وتربيهم في الوقت نفسه، فقرر الخروج من التعليم والبحث عن عمل، فتعلم صناعة الكاوتش.

ولفت إلى أن تركه التعليم في الصغر أثر عليه بعد ذلك في الكبر، «كنت خايف من الحياة، وبقول هنعيش إزاي، بس طلعت من المدرسة عشان أكافح واشتغل، انا كافحت وأمي كافحت كتير».

وأشار إلى أنهم كانوا يعيشون في منزل مبني بالطين، «بنينا بيت تاني في 10 سنين، ده أمر ربنا لازم أرضى بيه الحمد لله»، متمنيا أن يتم توفير أدوات تساعده في عمله بالورشة خاصة بسبب ظروف مرضه.

ويعرض برنامج «حياة كريمة» على قناة DMC، ويقدمه ياسين الزغبي، ويوفر البرنامج مساعدات للعديد من المواطنين الذين يحتاجون لبدء مشاريعهم الخاصة، التي تؤمن لهم الحياة الكريمة وتجعلهم فاعلين ومنتجين في المجتمع، كما يقدم البرنامج الدعم للمواطنين، من خلال توفير كل احتياجاتهم للنهوض بمستواهم المادي والمعيشي.