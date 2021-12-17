إبراهيم الهدهد: معجم لسان العرب 7 آلاف صفحة.. وبه الكثير من الفروق الدقيقة

قال الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر السابق، إن الاحتفال باللغة العربية يعتبر احتفالا بميلاد أمة وهويتها، لأن المُجمع عليه بين فلاسفة العالم أن ما يكون هوية المواطن وشخصيته ثلاثة أشياء، اللغة والدين والتاريخ.

الهدهد: اللغة العربية التي نتحدث بها حاليا هي ما كان يتحدث بها أجدادنا قبل 1650 عاما

وأضاف «الهدهد»، خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، والذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية «CBC»، أن اللغة العربية التي نتحدث بها حاليا هي ما كان يتحدث بها أجدادنا قبل 1650 عاما، ولم يطرأ عليها التغيير لأنها وعاء فسيح تتوافر فيه البدائل التي لا تتوافر في أية لغة في العالم، ويستطيع أي أديب أو متحدث أو مصنف أن يستدعي من مفردات تلك اللغة ما يلائم الزمان الذي يعيش فيه.

وأوضح أن هذا الاتساع من حيث البنية الصغرى وهي المفردة، وذلك لأن اللغة العربية أكثر لغات العالم من حيث عدد المفردات، وذلك لأنها تقوم على المواد وليس الكلمات، ما أعطاها مرونةً في ذاتها، «معجم لسان العرب معجم متوسط الحجم ويبلغ 7 آلاف صفحة، ولو وزننا متوسط الحجم في اللغة العربية بين معجم اللغة الإنجليزية فسيكون بالنسبة من 1 لـ7 في عدد المفردات مع الفروق الدقيقة فيها».

اتساع المعجم أعطي سمة مميزة لكل عصر وزمان

وأكد أن هذا الاتساع الكبير أعطي مساحة لكل عصر وزمان أن تكون له سمة مميزة للأداء اللغوي تناسب أهل العصر والزمان، وكلما تجدد العصر استطعنا أن نخرج من مفردات اللغة مفردات لم تعد تستعمل أو العكس، والغرض من كل هذا هو البلوغ بالمعني للمتلقي إيا كان نوعه.