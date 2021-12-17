اليوم.. بدء تدريب معلمي اللغة العربية للصفوف الأولى بالمدينة التعليمية

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الجمعة، تدريب معلمي اللغة العربية فى الصفوف الأولى من الصف الأول حتى الرابع الابتدائي بالتعاون مع شركة نهضة مصر، بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، طبقاً للجدول المعلن والمحدد لمواعيد تدريب المعلمين بكل محافظة.

تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال التدريب

وأكدت وزارة التربية والتعليم، خلال خطابها المرسل للمديريات التعليمية، أن تقوم كل مدرسة رسمية أو متميزة تابعة للمديريات التعليمية، بترشيح أحد معلمى الصفوف الأولى، يتميز بالقدرة على نقل التدريب لزملائه، على أن يتم التدريب بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

وأشارت الوزارة، إلى أن التدريب سيتم خلال الفترة من 17 ديسمبر الجاري وحتى 1 يناير 2022، مطالبة المديريات التعليمية بالتنبيه على المعلمين بأن يكون المبيت بالمدينة التعليمية، شرطا أساسيا لاستكمال التدريب مع الأخذ في الاعتبار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، والالتزام بارتداء الكمامة.

مواعيد تدريب معلمي اللغة العربية فى الصفوف الأولى

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، مواعيد تدريب معلمى اللغة العربية فى الصفوف الأولى من الصف الأول حتى الرابع الابتدائي، وفقا لكل محافظة، حيث يتم التدريب خلال الفترة من 17 ديسمبر الجاري، وحتى 1 يناير 2022 وهي كالتالي:-

- يوم 17 و18 ديسمبر، محافظات قنا والمنيا وكفر الشيخ والدقهلية وأسوان والبحيرة والبحر الأحمر والمنوفية.

- 24 و25 ديسمبر، محافظات سوهاج وشمال سيناء والغربية والأقصر والوادى الجديد والإسكندرية.

- 31 ديسمبر و1 يناير المقبل، محافظات الإسماعيلية ودمياط والقليوبية والشرقية وجنوب سيناء والفيوم وبورسعيد وأسيوط وبنى سويف والسويس والجيزة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة حريصة على توفير تدريبات مكثفة للمعلمين خاصة المرحلة الابتدائية ومعلمي الصف الرابع الابتدائي، على استراتيجيات التعلم الحديثة، وكيفية استخدام التكنولوجيا في التعليم.