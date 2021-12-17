مصرع سيدة وإصابة 4 أشخاص في حادثي سير ببني سويف

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 4 أشخاص في حادثي سير بطرق بني سويف، الأول إثر تصادم مركبتي «توك توك» على الطريق الزراعي بني سويف الواسطي أمام مدينة ناصر شمال بني سويف، والحادث الثاني إثر انقلاب تروسيكل بطريق قرية طوه بني أحمد.

مصرع سيدة وإصابة آخر في تصادم مركبتي «توك توك» ببني سويف

في الحادث الأول تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية لأمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد تصادم مركبتي توك توك نطاق مدينة ناصر ووقع حالة وفاة وإصابة آخر.

وعلى الفور دفع مرفق إسعاف بني سويف بسيارتي إسعاف وجرى نقل «ايمان .م.م» 25 سنة، مقيمة مركز ناصر، جثة هامدة وتم إيداعها مشرحة مستشفى ناصر العام.

كما استقبل مستشفى بني سويف التخصصي محمد عيد جمعة 23 سنة مقيم قرية بني زايد مركز ناصر مصاب اشتباه كسر بالحوض، ويتلقى العلاج اللازم داخل المستشفى تحت إشراف الدكتور صلاح جودة مدير المستشفى.

إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب تروسيكل بطريق زراعي في بني سويف

وفي الحادث الثاني أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب تروسيكل بطريق قرية طوه بني أحمد بمركز ببا، وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي تحت إشراف الدكتور صلاح جودة مدير المستشفى.

وتبين أن المصابين هم: عبد الفتاح فرجاني عبدالفتاح، 22 سنة، مقيم إهناسيا، مصاب كسر مضاعف بالساق اليسري، وهاني كريم لويس، مصاب اشتباه كسر بالساقين، وميار أحمد سلومة 15 سنة تعاني أعراض ما بعد الارتجاج.