الحبس سنة لشاب تحرش بسيدة داخل محل هواتف محمولة بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشارين ياسر سنجاب والمستشار مصطفي البلاسي، بمعاقبة شاب تحرش بسيدة داخل محل هواتف محمولة بمركز أولاد صقر، أثناء شرائها إكسسوار لهاتفها، بالحبس سنة بعد ثبوت إدانته.

الأمن يتلقى بلاغ بتحرش شاب بفتاة في محل هواتف

كان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقيه إشارة من الرائد هاني صفوت رئيس مباحث مركز شرطة أولاد صقر، بتلقيه بلاغًا في 18 سبتمبر الماضي، من «أ.ن» 40 سنة، ربة منزل، تتهم فيه «محمد ن.ال.ع» بالتحرش بها داخل محمل هواتف محمولة أثناء شرائها إكسسوارات لهاتفها.

المتهم أمسك جسد المجني عليها

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وتبين أن السيدة كانت تتحدث من صاحب المحل وأثناء ذلك دخل المتهم ووقف بجانبها، وتحسس جسدها، وظنت في المرة الأولي أنه لمس جسدها دون قصد لكن المتهم كرر فعلته، ما جعل المجني عليها تتصدى له وأمسكت به رفقة صاحب المحل وأبلغت الأجهزة الأمنية وتحفظت عليه.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 842 جنايات مركز شرطة أولاد صقر لسنة 2021، وبالعرض علي النيابة العامة أمرت بتحريات المباحث عن الواقعة وسرعة العرض عليها، وبعرض التحريات على المباحث وبعد التحقيق أحيل المتهم لمحكمة جنايات الزقازيق لمحاكمته، وبعد عدة جلسات استمعت خلالها هيئة المحكمة لأقوال المتهم والمجني عليها واطلعت على تحريات المباحث وشاهد الإثبات في القضية، ثبتت إدانة المتهم وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.