تفاصيل القبض على المتهم بقتل «شهد» بالمنوفية.. صديق والدها المتوفى

كشف مصدر أمني، كواليس القبض على المتهم بقتل الطالبة «شهد»، والتي لقيت مصرعها الشهر الماضي، ووُجدت جثتها بجوار مدرستها بقرية ساقية المنقدي التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، مؤكدا أن فريقا مكبرا من البحث الجنائي عمل خلال الفترة الأخيرة على فك لغز القضية والوصول إلى المتهم بقتل الطالبة.

مصادر: المتهم استدرج الطالبة لمحاولة الاعتداء عليها

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المتهم يبلغ من العمر 38 سنة، وأنه استدرج الطالبة إلى منزله في القرية لمحاولة الاعتداء جنسيا عليها، لكنها رفضت فخنقها وتخلص منها خوفا من أن تفضحه، مؤكدا أن المتهم كان صديق والدها المتوفى وطلب منها الذهاب إلى منزله لتقديم المساعدة المالية لها.

القبض على المتهم بقتل الطالبة «شهد» في المنوفية

ونجحت مباحث المنوفية، في القبض على المتهم بقتل الطالبة شهد بقرية ساقية المنقدي بأشمون، وإلقاء جثتها بجوار محول كهرباء بالقرب من مدرستها، حيث تم تكثيف التحريات للوصول إلى الجاني وتم القبص على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وعبرت أسرة الطالبة شهد بقرية ساقية بالمنوفية، عن شكرها لقولت الأمن بعد نجاحها في القبض على المتهم، موضحين أنهم عاشوا فترة صعبة بعد وفاة «شهد» خوفا من ضياع حقها أو عدم اكتشاف الجاني.