«التعاون الدولي»: الشركات المصرية تمتلك خبرات كبيرة تمكنها من تنفيذ مشروعات تنموية في أوكرانيا

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، مع يوليا سفيريدينكو، النائب الأول لرئيس الوزراء، وزيرة الاقتصاد الجانبى الأوكرانية، سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات، بحضور السفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والمهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفريق عمل وزارة التعاون الدولى، ومن الجانب الأوكرانى إيفيهن ميكيتنكو، السفير الأوكرانى بالقاهرة، ورئيس منتدى الأعمال الأوكرانى المصرى والعديد من المسئولين من الجانبين، وذلك ضمن فعاليات انعقاد الدورة الثامنة من اللجنة المصرية الأوكرانية المشتركة.

وأعربت «المشاط»، فى بيان للوزارة أمس، عن تطلعها أن تسفر اللجنة المصرية الأوكرانية عن تعزيز التعاون بين البلدين وتوسيع نطاقه ليشمل العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشددة على أهمية العلاقات المشتركة مع الجانب الأوكرانى، وحرص الدولة المصرية على تنمية العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات التنموية ذات الأولوية، وتعزيز التعاون بين قطاع الأعمال فى البلدين، لزيادة الاستثمارات الأجنبية المشتركة واستغلال الفرص التنموية المتاحة.

«المشاط»: الفرص متاحة للتعاون في قطاعات الطاقة والنقل والبنية التحتية والاستثمار في رأس المال البشري

وأشارت إلى الفرص المتاحة لتعزيز مجالات التعاون فى قطاعات متعددة، انطلاقاً من الجهود الوطنية المبذولة فى قطاعات الطاقة والنقل والبنية التحتية والاستثمار فى رأس المال البشرى وبناء القدرات، مؤكدة أن مصر تعمل على تعزيز الربط مع دول قارة أفريقيا ومحيطها الإقليمى من خلال مشروعات الكهرباء والنقل والتبادل التجارى، مستغلة فى ذلك الموقع المتميز والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقالت إن مصر تتبنى استراتيجية تنموية طموحة تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتعمل على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المستمرة لضمان النمو المستدام والشامل والأخضر، وهو ما مكنها من مواجهة التداعيات الاقتصادية خلال جائحة كورونا والتغلب عليها والحفاظ على معدلات النمو الاقتصادى، بجانب توطين الصناعات فى مختلف المجالات.

وأوضحت أن القطاع الخاص المصرى اكتسب خبرات ضخمة من العمل فى المشروعات القومية، وينفذ العديد من المشروعات فى قطاعات المياه والسدود والنقل والطاقة فى الدول الأفريقية، ويمكن أن يلعب دوراً فى القطاعات التنموية المختلفة بأوكرانيا، من خلال التنسيق المشترك بين القطاعين الخاص والحكومى عبر منتدى الأعمال المصرى الأوكرانى.

وتطرقت الوزيرة إلى خطة الدولة للعمل المناخى واستعدادها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية فى دورته السابعة والعشرين، خلال العام المقبل، واستعداد مصر لتوطيد التعاون مع أوكرانيا فى مجال مكافحة التغيرات المناخية.

من جانبها أشارت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية إلى التنسيق المستمر على مدار العامين الماضيين، لإتمام أعمال اللجنة الأوكرانية المصرية المشتركة، مشيرة إلى أن العلاقات المشتركة تتنوع فى العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وأن مصر وأوكرانيا لديهما أساس قوى للتعاون المستقبلى.

«سفيريدينكو»: مصر شريك رئيسي بالشرق الأوسط و«ميكيتنكو»: القاهرة بوابتنا نحو التوسع لأفريقيا

وأكدت أن أوكرانيا تعتبر مصر شريكاً رئيسياً لها فى منطقة الشرق الأوسط، موضحة أن أوكرانيا تنفذ العديد من الخطط التنموية التى يمكن أن تمثل مجالاً لعمل القطاع الخاص المصرى، كما أن عضوية مصر فى اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية يمكن أن تمثل ميزة نسبية للعلاقات التجارية المشتركة وإتاحة سبل نفاذ المنتجات الأوكرانية للسوق الأفريقية.

وقال المهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المنطقة ذات طبيعة خاصة تضم العديد من الموانئ والمناطق الصناعية للعديد من الدول وتركز على تنمية 15 مجالاً، منها 3 مجالات غير صناعية و12 مجالاً صناعياً تم اختيارها بناء على دراسات جدوى دقيقة وواضحة، مضيفاً أن المنطقة تتيح للشركات العمل من خلال العديد من المحفزات المالية وغير المالية، كما تتيح قدرة على الوصول للسوق المحلى، الذى يبلغ قوامه أكثر من 100 مليون نسمة، فضلاً عن النفاذ للسوق الأفريقى والمنطقة العربية، والمنطقة تشهد اهتماماً من جانب العديد من الدول التى تعمل على تدشين مناطق صناعية.

وأوضح السفير الأوكرانى بالقاهرة أن مصر تعتبر بوابة لأفريقيا، وأى خطوة يتم اتخاذها لتصنيع المنتجات الأوكرانية فى مصر ستمثل نقلة نوعية فى نفاذ هذه المنتجات للقارة الأفريقية، بالإضافة إلى المنطقة العربية، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توسعاً فى العلاقات المصرية الأوكرانية المشتركة.

يذكر أن اللجنة شهدت فى ختام أعمالها توقيع بروتوكول الدورة الثامنة من اللجنة المصرية الأوكرانية المشتركة بهدف تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين فى المجالات ذات الأولوية، بين وزيرة التعاون الدولى ووزيرة الاقتصاد الأوكرانية، كما شهدت الوزيرتان التوقيع على اتفاقية تعاون فى مجال التقييس والمواصفات والجودة، ومذكرة تفاهم فى مجال الفضاء.