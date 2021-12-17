«البحوث الفلكية»: ظهور القمر البارد الأحد المقبل.. «له 3 خصائص»

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم، إن للقمر في طور البدر تسميات مختلفة حسب وقت حدوثه من العام، موضحاً أنه نظراً لأن مسار القمر حول الأرض ليس دائرياً تماما فإن المسافة بينه وبين الأرض ليست ثابتة، مشيرا إلى أن بعد القمر عن الأرض يصل في أقرب مسافة إلى نحو 356400 كم، بينما أبعد نقطة تصل المسافة إلى 406700 كم، وتسمى أقرب نقطة بالحضيض بينما تسمى أبعد نقطة بالأوج.

البدر في شهر ديسمبر يسمي بالقمر البارد «Cold Moon»

وأضاف «القاضي» في بيان عاجل له، أنه عندما يحدث البدر عند نقطة الحضيض فأنه يبدو كبيراً عن المعتاد للمشاهد من على سطح الأرض، ويسمى حينئذ بالقمر العملاق، وقد يحدث البدر عند نقطة الأوج فيبدو أصغر من المعتاد، ويسمى عندئذ بالقمر الأصغر، مؤكداً أن البدر في ديسمبر يسمي بالقمر البارد «Cold Moon»؛ وذلك لأنه يظهر في ليالي ديسمبر الباردة.

3 خصائص للقمر البارد أبرزها قربه من الانقلاب الشتوي

وتابع الدكتور جاد القاضي، أنه خلال الشهر الجاري يوافق البدر فجر الأحد 19 ديسمبر 2021م عند الساعة 6:35 صباحاً بتوقيت القاهرة، ويحظى هذا البدر بثلاثة خصائص: الأولى قربه من الانقلاب الشتوي، ما يجعله مرئيا طوال الليل، ويشرق مساء السبت 18 ديسمبر عند الساعة 4:21م، ويغرب فجر الأحد 19 ديسمبر عند الساعة 6:56 صباحاً، أي أنه يمكث في السماء نحو 14 ساعة و34 دقيقة، والثانية هي وجود القمر عند نقطة الحضيض وبالضبط على بعد 405932 كم، والثالثة تتمثل في أنه يجمع خلال هذا الشهر بين تسميتين؛ الأولى القمر البارد «Cold Moon» والثانية القمر الأصغر «Micro moon».