نصائح يجب اتباعها عند سقوط الأمطار لتجنب مخاطر الكهرباء.. «ابتعد عن الأسلاك المكشوفة»

بعد تحذير هيئة الأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، شهدت محافظات مصر تقلبات جوية ما بين انخفاضات في درجات الحرارة ونشاط لحركة الرياح، فضلاً عن سقوط بعض الأمطار متفاوتة الشدة على بعض الأنحاء، ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة، سقوط أمطار رعدية ومتوسطة على مناطق من شمال البلاد، وهذه الأجواء تشير إلى حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وتستمر خلال الأيام المقبلة، وتزيد فرص سقوط الأمطار الغزيرة خلال يومي الأحد والاثنين.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن»، النصائح والإرشادات التي يجب اتباعها في التعامل مهمات مع الكهرباء عند سقوط الأمطار، وفقا لما أعلنه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر حسابه الرسمي، حرصا على نشر الوعي بين المستهلكين في كافة الجوانب، وجاءت الإرشادات كالتالي:

نصائح لتجنب أخطار الكهرباء عند تساقط الأمطار

- يجب الابتعاد عن مهمات الكهرباء بالشوارع سواء أعمدة إنارة، أكشاك أو كابلات الكهرباء.

- في حالة وجود أسلاك كهربائية مكشوفة يمتنع الاقتراب منها تماما.

- الإبلاغ عن أماكن الأسلاك ومهمات الكهرباء المكشوفة والاتصال بشكل فوري وسريع بشركة الكهرباء على الخط الساخن 121.

- عدم ملامسة الأجهزة الكهربائية وفيش الكهرباء عند دخول المنزل وملابسك مبتلة.

- يجب توعية الأطفال الصغار بشكل خاص بعدم ملامسة أي من مهمات الكهرباء خلال سقوط الأمطار.

الأرصاد تحذر من سقوط أمطار خلال الفترة المقبلة

ونوهت الأرصاد إلى أن هناك توقعات بسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا، على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الدلتا «السلوم، مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، ودمياط»، فيما تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب الدلتا على فترات متقطعة، وتكون الأمطار خفيفة مساءً على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، ومدن القناة، على فترات متقطعة، كما تشير توقعات الهيئة إلى وجود اضطرابات في الملاحة البحرية، على البحر المتوسط لتصل سرعة الرياح إلى 70كم/ ساعة، ويصل ارتفاع الأمواج إلى 4 أمتار، خلال الأحد.

ويتوقع خبراء الأرصاد، نشاط حركة الرياح خلال الاثنين، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على كافة الأنحاء، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على مناطق من شمال الصعيد، مدن القناة، وسيناء، ما يزيد من الإحساس بالبرودة، وقد تصل الرياح إلى حد العواصف.