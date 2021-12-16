تأمين أعمدة الإنارة في الإسكندرية تجنبا للماس الكهربائي خلال الأمطار 

تعاني الإسكندرية خلال النوات الشتوية، من قطع التيار الكهربائي عن عدد كبير من أعمدة الإنارة في الشوارع الرئيسية والداخلية، خوفاً من حدوث أي ماس كهربائي نتيجة هطول الأمطار، أو حالات وفاة نتيجة الصعق الكهربائي، وهو الأمر الذي تبعه تنبيهات من المحافظة للمواطنين بعدم السير بجوار أعمدة الإنارة، إلا أن الاحياء بدأت في العمل على إيجاد حلول افضل.

تأمين وإنارة الأعمدة خلال نوة الفيضة الصغرى

وخلال نوة الفيضة الصغرى التي تضرب الإسكندرية خلال الأيام الجارية، قام حي المنتزه أول برئاسة المهندسة جيهان مسعود، بالارتقاء بمستوى مرفق الإنارة العامة، وتأمين أعمدة الإنارة لحماية المارة والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، حيث عملت على عزل وتأمين الأسلاك داخل الأعمدة الزخرافية بالجزيرة الوسطى أمام شاطئ ميامي سيدي بشر، وتأمين الأسلاك داخل الأعمدة وعزلها وتركيب أغطية جانبية للأعمدة أمام مدرسة محمد رجب بأرض الكابلات، بالإضافة لإصلاح عطل بالشبكة الهوائية وإمرار التيار مرة أخرى وإنارة الكشافات في شارع زينة من شارع عبد السلام عارف.

تأمين وإنارة الأعمدة في شرق الإسكندرية

فيما أكد محارب هيلع، رئيس حي شرق الإسكندرية، أن إدارة الكهرباء بالحي عملت على رفع كفاءة الإضاءة العامة وتأمين الأعمدة والاستجابة لشكاوى المواطنين خلال أيام تلك النوة لعدد 13 عمود إنارة، بالإضافة إلى إنارة جميع الكشافات خلف 93 لافيزون، وجميع الكشافات حول عدد من الكنائس في جناكليس والترعة المردومة ورمل أول، بالإضافة إلى إنارة ميدان علي بن أبي طالب بسموحة، وبشكل آمن تماماً.

إزالة الخطورة في غرب الإسكندرية

الحال ذاته كان في غرب الإسكندرية، حيث تم العمل على رفع كفاءة الإضاءة العامة والصيانة بنطاق الحي والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، حيث تمت إزالة الخطر وإنارة شارع السلطنة وتمرير التيار لشوارع الداودي والغوري، فضلا عن توصيل الشبكة والصيانة بجوار مدرسة صفوت منصور.