الأرصاد تحذر: موجة سيئة تضرب البلاد تشهد أمطار رعدية وعواصف وانخفاض للرؤية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، استمرار فرص تساقط الأمطار علي السواحل الشمالية والدلتا خلال ساعات الليل، وتكون متفاوتة الشدة وعلي فترات متقطعة، على أن يسود طقس مائل للبرودة ومع تقدم ساعات الليل يزيد الإحساس ببرودة الطقس ليكون باردا في أوله شديد البرودة مع الساعات الأولى للصباح.

حالة من عدم استقرار في الأحوال الجوية تضرب البلاد

وحذرت الأرصاد خلال بيان صادر عنها اليوم، من أن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اعتبارا من الأحد المقبل الموافق 19 ديسمبر، وتستمر حتى اليوم التالي، الاثنين الموافق 20 من الشهر نفسه، مشيرة إلى أن الطقس يشهد نشاطا لحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، وشمال الصعيد، ما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية، وتصل حد العاصفة على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

أمطار تصل لرعدية

ونوهت الهيئة إلى أن هناك توقعات بسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا، على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الدلتا «السلوم، مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، ودمياط»، فيما تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب الدلتا على فترات متقطعة، وتكون الأمطار خفيفة مساءً على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، ومدن القناة، على فترات متقطعة، كما تشير توقعات الهيئة إلى وجود اضطرابات في الملاحة البحرية، على البحر المتوسط لتصل سرعة الرياح إلى 70 كم/ ساعة، ويصل ارتفاع الأمواج إلى 4 أمتار، خلال الأحد.

توقعات طقس الاثنين

ويتوقع خبراء الأرصاد نشاط حركة الرياح خلال الاثنين، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على كافة الأنحاء، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على مناطق من شمال الصعيد، مدن القناة، وسيناء، مما يزيد من الإحساس بالبرودة، وقد تصل الرياح إلى حد العواصف.

اضطرابات ملاحية وانخفاض للرؤية

وأشارت الأرصاد إلى سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا، على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الدلتا "«، مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، وبورسعيد»، على فترات متقطعة، فضلا عن سقوط أمطار متوسطة على مناطق من جنوب الدلتا «الغربية، الشرقية، والمنوفية»، على فترات متقطعة، فيما تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، مدن القناة، سيناء، وشمال الصعيد، على فترات متقطعة، مع اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط ليصل سرعة الرياح لـ75 كم/ساعة، ويصل ارتفاع الأمواج إلى 5 أمتار.