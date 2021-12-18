نجلاء بدر تصدم جمهورها بأول قصة حب في حياتها: كان نظري ضعيف

حلت الفنانة نجلاء بدر وزوجها محمد عفيفي ضيوفًا على الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا في برنامجها «في الدوبلكس» المذاع عبر فضائية «ON» في لقاء كوميدي تخللته بعض الفقرات الفنية، حيث كشفت أن اسمها الحقيقي «نجلاء محمود بدر صالح» من مواليد 6 أكتوبر ورفضت الكشف عن سنة ميلادها مشيرة إلى أنها تعتبر عمرها الحقيقي بدأ عام 2016 حينما تزوجت.

وكشفت نجلاء بدر عن أغرب عاداتها سابقًا، وهي أنها كانت تأكل الجزء الموجود أعلى عود الكبريت، كما ذكرت أول قصة حب في حياتها كان شخص يقف في البلكونة المقابلة لها وكانت في الصف الثالث الإعدادي.

أول قصة حب طلع فازة

وحكت نجلاء بدر عن أول قصة حب قائلة: «أول قصة حب في طفولتي بدأت في البلكونة وانتهت في البلكونة، كنت كل لما أخرج في البلكونة كان فيه عمارة طويلة في الدور الأخير كان فيه حد بيطلع يقف فيها وأنا كنت بطلع أقف في البلكونة وألبس وأتذوق وكده وكنت في إعدادي ومرة ألاقيه موجود ومرة ألاقيه مش موجود، المهم اكتشفنا أن عندي درجتين في عيني ناقصين وروحت عملت نضارة واكتشفت أنها فازة ودي كانت أول علاقة حب لأني كنت بحس أن حد باصص لي».

وأوضحت نجلاء بدر، أنها مارست رياضة كرة القدم والتنس وكرة اليد وأنها تستعد لعرض فيلم «الملحد» الذي تشارك فيه مع حسين فهمي وأحمد حاتم لافتة إلى أن بدايتها الفنية كانت المشاركة مع فطوطة وفوازير نيللي.