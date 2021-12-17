8 تنبيهات عاجلة من «التعليم» بشأن امتحانات الطلاب المقيمين بالخارج

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كافة التفاصيل المتعلقة بامتحانات الطلاب المصريين بالخارج، وآليات عقد الامتحانات، موضحةً أنه يسمح للطالب الراسب بالإعادة في الصف الدراسي الذي رسب فيه، ولا يتم قبول أي شهادات صادرة من المدارس العربية أو الأجنبية غير المعادلة بمثيلاتها بجمهورية مصر العربية، حتى وإن كانت تتم معادلتها داخل الدولة المقيم بها الطالب.

«الوطن» حصلت على المستندات الرسمية التي تشمل 8 تنبيهات مهمة بشأن امتحانات الطلاب بالخارج.

تأتي التنبيهات التي أكدت عليها وزارة التربية والتعليم على النحو التالي:

- يسمح للطالب الراسب بالإعادة في الصف الدراسي الذي رسب فيه.

- مسموح باستخدام الآلة الحاسبة في امتحان الرياضيات والعلوم، بداية من الصف الخامس الابتدائي، وغير مسموح باستخدام الآلات الحاسبة المبرمجة وأجهزة المحمول أو أي أجهزة إلكترونية أخرى.

- لا يسمح للطلاب الذين يؤدون امتحان العلوم والرياضيات باللغة العربية بأداء امتحان مادة المستوى الرفيع أو اللغة الأجنبية الثانية بالمرحلة الإعدادية.

- لا يتم قبول أي شهادات صادرة من المدارس العربية أو الأجنبية غير المعادلة بمثيلاتها بجمهورية مصر العربية، حتى وإن كانت تتم معادلتها داخل الدولة المقيم بها الطالب.

- يشترط سداد رسوم التقدم للامتحان مع استمارة التقدم.

- غير مسموح لجميع الطلاب المصريين بالخارج أداء الامتحان في أكثر من جهة في العام الدراسي الواحد، ويلغى الامتحان الأخير إذا ثبت أن الطالب سبق له أن أدى هذه الامتحانات في نفس العام الدراسي، طبقًا لأحكام القرار الوزاري رقم 92 لسنة 1980، مع أخذ إقرار من ولي الأمر بأن الطالب المتقدم لن يؤدي الامتحان في جهة أخرى، وإذا ثبت عكس ذلك يعتبر امتحانه لاغيًا.

- لا يعقد امتحان في الدور الثاني للصف الأول والثاني والثالث الابتدائي، طبقًا للقرار الوزاري رقم 360 لسنة 2018.

- لا تقبل تحويلات الطلاب الحاصلين على مسابقة حفظ القرآن الكريم.

- بالنسبة للطلاب الحاصلين على شهادات أزهرية، حال رغبة الطالب في التحويل إلى نظام التعليم العام، فعليه تقديم بيان نجاح أخر صف دراسي حاصل عليه معتمد من الإدارة المركزية للأزهر للمنطقة التابع لها، مع تقديم بيان قيد معتمد من الإدارة التعليمية المختصة، وموافقة الإدارة المركزية للأزهر على تحويل الطالب إلى نظام التعليم العام، حتى الصف الثالث الإعدادي.