وكيل تعليم الغربية يناقش خطة امتحانات التيرم الأول

عقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الغربية، اجتماعاً موسعاً مع مديري الإدارات النوعية بالتعليم الفني، وموجهي عموم التعليم الفني بمختلف النوعيات، الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي، بحضور فتحي أبو هندي، مدير عام التعليم الفني، ومديري الإدارات النوعية للتعليم الفني بالمديرية، بمسرح المديرية بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية، مساء اليوم الخميس، لمناقشة خطة الاستعداد لأعمال امتحانات النقل للنصف الأول من العام الدراسي 2021/ 2022.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على مستوى المدارس بقرى ومراكز المحافظة.

اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اثناء سير الامتحانات العملية والنظرية

وشدد وكيل التربية والتعليم بالغربية على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية أثناء سير الامتحانات العملية والنظرية، ومناقشة جدول الامتحانات وخطة العمل، لمتابعة سير الامتحانات من الموجهين ومديري الإدارات المختلفة، على مستوى الإدارات التعليمية العشرة بمحافظة الغربية.

توجيه الطلاب لتلقي لقاح كورونا حفاظاً على سلامتهم

كما ناقش وكيل الوزارة، خلال الاجتماع، أساسيات العمل على تطعيم طلبة التعليم الفني في هذه المرحلة، وتحفيز مديري المدارس الفنية بمختلف تخصصاتها، على توجيه الطلاب لتلقي لقاح كورونا، حفاظاً على سلامتهم، مؤكداً على تكريم مديري المدارس التي تحقق نسبة 100% من المستهدف بالتطعيم لجميع الطلاب لديها على مستوى الإدارات التعليمية بمراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفر الزيات وبسيون وقطور وسمنود والسنطة.