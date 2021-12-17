9 تعليمات عاجلة من «التعليم» بشأن امتحانات الطلاب في الخارج

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مجموعة من التعليمات المهمة بشأن امتحانات الطلاب المصريين بالخارج، مشددة على الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات والاستفادة من كل المنصات التعليمية التي تم توفيرها.

وأضافت الوزارة في مستندات رسمية حصلت «الوطن» على نسخة منها، أنه بالنسبة للطلاب المتقدمين للامتحانات في الخارج يعتبرون طلاب منازل وتطبق عليهم شروط وقواعد القبول بالمدارس المصرية عند عودتهم إلى مصر، مؤكدة على أن الامتحانات ستعقد وسط إجراءات وقائية مشددة ضد كورونا.

«الوطن» ترصد في السطور التالية تعميمات عاجلة من «التعليم» بشأن امتحانات الطلاب:

تعليمات عاجلة من «التعليم» بشأن امتحانات الطلاب

- يجري امتحان مستوى تحت إشراف المديرية التعليمية المختصة للطالب المصري العائد من الخارج إذا كانت الشهادة المقدمة من الطالب مضى عليها عامان على الأكثر طبقاً للقرار الوزاري رقم 284 لعام 2014.

- الطلاب المتقدمون للامتحانات في الخارج يعتبرون طلاب منازل وتطبق عليهم شروط وقواعد القبول بالمدارس المصرية عند عودتهم إلى مصر.

- لا يعقد امتحان في مواد المجالات العملية في جميع الصفوف الدراسية للطلاب المصريين في الخارج في مواد «التربية الموسيقية والحاسب الآلي لجميع الصفوف ومادة التربية الفنية في المرحلة الابتدائية والصفين الأول والثاني الثانوي ومواد التكنولوجيا واقتصاد منزلي والمجال الصناعي والزراعي والتجاري لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي».

- يعفى الطلاب المتقدمون لهذه الامتحانات من درجات أعمال السنة والأنشطة التربوية بالقرار الوزراي رقم 313 لسنة 2011 وتعديلاته.

- تكون اللغة العربية هي لغة أسئلة الامتحان والإجابة في جميع المواد عدا اللغات الأجنبية.

- بالنسبة لطلاب اللغات فيؤدون امتحان العلوم والرياضيات طبقاً للغة الأجنبية الأولى التي يدرسها الطالب والمدونة باستمارة التقدم «الإنجليزية أو الفرنسية فقط».

- يجب تسجيل الشعبة ونوع اللغة الأجنبية الثانية باستمارة التقدم لأداء امتحانات الصف الثاني الثانوي، ولن يتم قبول الاستمارة دون تحديد الشعبة واللغة الأجنبية الثانية التي أداها بالصف الأول الثانوي.

- في جميع الأحوال السابقة التي تشمل الامتحانات في مرحلة التعليم الأساسي والصف الأول والثاني الثانوي لا يعتد بشهادة القيد أو بيان الرسوب أو بيان النجاح الصادر من المدرسة أو من لجنة النظام والمراقبة بأي صف دراسي وإنما يشترط تقديم أصل بيان نجاح معتمد من إدارة شؤون الطلاب، والامتحانات بالإدارة أو المديرية التعليمية، وذلك للدور الأول، ويشترط بيان بالدرجات للطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني.