«الأعلى للجامعات» يناقش الاستعدادات النهائية للامتحانات الخميس المقبل

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية عن الموعد المحدد للاجتماع الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المقرر عقده الخميس المقبل بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر، وهو الاجتماع الدوري الأعلى للجامعات.

الاجتماع يناقش العديد من القضايا

ومن المقرر أن يناقش المجلس عددا من الموضوعات الهامة المتعلقة بالتعليم الجامعي، أبرزها الاستعدادت والتجهيزات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2021- 2022، المقرر أن تبدأ الأشهر المقبل وفقا الخريطة الزمنية التي أعلنها الأعلى للجامعات.

متابعة علمية التطعيم ضد فيروس كورونا

وقالت المصادر بالأعلى للجامعات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه من المقرر أن يناقش المجلس أيضا مدى تنفيذ خطة التطعيمات ضد فيروس كورونا كوفيد 19، والنسب الإجمالية وجاهزية المستشفيات الجامعية لمواجهة أي سيناريوهات تتعلق بأزمة كورونا، مع التأكيد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة أبرزها التأكيد على عدم دخول الأشخاص غير المطعمين ضد المرض إلى الامتحانات، بجانب متابعة خطط الجامعات في التحول الرقمي في إطار تنفيذ توجيهات الدولة المصرية في هذا الشأن.

إجراء عمليات التعقيم والتطهير الدوري

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية استعدادتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول، أبرزها أن تكون الامتحانات من المناهج المقررة مع التوسع في الامتحانات الإلكترونية بنظام البابل شيت، وتقليل كثافات الطلاب داخل لجان الامتحانات والقاعات المخصصة لها، وإجراء عمليات التعقيم والتطهير الدوري المنشآت الجامعية وتطبيق التباعد الاجتماعي وضرورة الالتزام بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالجامعة.

إعلان عن جداول امتحانات نهاية الأسبوع المقبل

وأكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على الاستعداد التام لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021 - 2022، من أجل لإعلان عن جداول امتحانات «التيرم الأول»، نهاية الأسبوع المقبل.

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة، تنفيذ خطة التطعيمات ضد فيروس كورونا، بمنح تطعيم اللقاح لغير الحاصلين عليه من الطلاب بمختلف الفئات العمرية، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، مع التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.