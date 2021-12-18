«أوميكرون» يثير مخاوف خبراء الصحة في هولندا: حان وقت الإغلاق الكامل

قال خبراء الصحة الذين يقدمون المشورة للسلطات الصحية في هولندا، إن الوقت قد حان لبدء الإغلاق الكامل في البلاد في ظل تفشي سلالة فيروس كورونا الجديدة «أوميكرون»، بشكل سريع، ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من اعتماد إجراءات الإغلاق الجزئي وقبيل اجتماع مرتقب للخبراء مع الحكومة الهولندية.

توصيات بإغلاق كامل

وذكرت وسائل إعلام محلية في هولندا أمس الجمعة، نقلًا عن مصادر داخل لجنة الخبراء المعنية بتقديم المشورة للمؤسسات الصحية في البلاد، أن هناك توصيات بالإغلاق الكامل بجانب بعض المطالب التي لا يتم إعلان توصياتها، إلا بعد أن تتخذ الحكومة قرارا بإغلاق جميع المتاجر باستثناء الضرورية منها.

مخاوف من الانتشار السريع

من ناحيته صرح هوجو دي جونج وزير الصحة الهولندي لصحيفة «إن.آر.سي»، على هامش مؤتمر الحكومة أمس، بأن لديه مخاوف كبيرة بشأن الانتشار السريع لـ أوميكرون، والذي ظهر بعد وقت قصير من بدء انحسار موجة سابقة من الإصابات في هولندا، وفقا لرويترز.

وتعتزم الحكومة الهولندية، عقد مؤتمر في القريب العاجل بحضور رئيس الوزراء مارك روته، مع مستشاري الصحة قبل اتخاذ قرار بشأن الإجراءات الاحترازية الجديدة التي سيتم تطبيقها في البلاد للحد من مخاطر متحور فيروس كورونا.

يأتي ذلك بعد اتخاذ حكومة هولندا قرارًا يوم الثلاثاء، باستمرار حالة الإغلاق من بين الخامسة مساء والخامسة صباحا للحانات والمطاعم ومعظم المتاجر، والمفروض منذ أواخر نوفمبر منتصف يناير من العام القادم 2022.

تحذيرات من أعراض أوميكرون

وحذرت مجموعة من العلماء من مخاطر الأعراض الشائعة لـ«أوميكرون» بعد دراسة 78 ألف حالة أصيبت بالمتحور الجديد، حسب ما ذكر موقع «ديلي بوست» البريطاني.

ولفت الخبراء في الدراسة التي نشرها «ديلي بوست»، إلى أن النتائج كشفت عن أعراض مختلفة عن لمتحورات فيروس كورونا السابقة، مشيرين إلى أنها تميل إلى أن تكون شبيهة بأعراض نزلات البرد.