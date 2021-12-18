الحكم في دعوى ضد الفنانة منة فضالي بتهمة النصب بعد قليل

تنظر محكمة جنح 6 أكتوبر، بعد قليل، اليوم السبت، ثالث جلسات محاكمة الفنانة منة فضالي، في قضية النصب والاحتيال على إحدى الفتيات التي اتفقت معها على عمل تروّيج لها مقابل اختيار عدد من الفساتين.

فتاة تتهم منة فضالي عبر فيس بوك بالنصب

اتهمت فتاة تدعى إسراء ريان، الفنانة منة فضالي، بالنصب عليها، إذ كتبت عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، منشورًا تحذر فيه من التعامل تجاريًا مع الفنانة منة فضالي، متهمة إياها بالنصب عليها في عدد من الملابس المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية، لعمل دعاية لما أخذته منها وذلك عبر صفحتها الخاصة، ولكن الفنانة أنكرت ذلك وخالفت الاتفاق، بعد استلامها الملابس، بحسب الفتاة.

وقالت الفتاة، إنَّ الفنانة منة فضالي، اختارت بالفعل عددًا من الفساتين وأرسلتها لها بواسطة مندوب إلى محل سكنها، وبعدها ارتدت الملابس بالفعل وقامت التصوير بأحد الفساتين بحفل عيد ميلادها، ولم تقم بأي «ريفيو» أو الترويج لها كما جرى الاتفاق.

تحقيقات النيابة في اتهام الفنانة بالنصب

وكشفت تحقيقات النيابة العامة التي أجريت مع الفتاة، أنها «حينما طالبت الفنانة منة فضالي بإرجاع مستحقاتي، قامت بالتهرب والإنكار، فحررت محضرًا بقسم شرطة أول أكتوبر، ودعوى جنحة مباشرة أمام المحكمة ضدها، اتهمتها فيها بالنصب والاحتيال».

وأضافت الشاكية في المحضر الذي حررته ضد الفنانة منة فضالي، أنَّه «بناء على ذلك، أوصلت المدعية، الملابس، إلى محل إقامة الفنانة منه فضالي، وتم التواصل بينهما، حيث توجد رسائل صوتية وكتابية من حساب الفنانة منة فضالي الموثق على إنستجرام، تؤكد تسلمها الملابس».

وأجلت محكمة الجنح، أولى جلسات محاكمة الفنانة منة فضالي يوم 24 نوفمبر الماضي، إلى جلسة 11 ديسمبر، فيما سيتمّ اليوم الحكم في الدعوى المقامة.