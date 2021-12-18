ضبط 52 ألف قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد في 4 أيام

واصلت الإدارة العامة لمباحث شرطة الكهرباء بوزارة الداخلية تكثيف حملاتها المكبرة التي شنتها على مستوى فروع وهندسيات شركات توزيع الكهرباء الـ9 بالمحافظات بالتنسيق مع موظفي شركات التوزيع لمواجهة نزيف الخسائر الذي يتعرض له القطاع بسبب حيل التلاعب التي يستخدمها البعض لسرقة التيار الكهربائي.

إحالة المخالفين إلى النيابة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث شرطة الكهرباء من ضبط 52 ألف و273 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد في 4 أيام، وجرى تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى النيابات المختصة التي تولت التحقيق.

العقوبات القانونية لسرقة التيار الكهربائي

وأعلنت هندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» ضوابط الشركة القابضة لكهرباء مصر لتحديد قيمة غرامات المخالفين إضافة إلى التعديلات الجديدة في قانون الكهرباء الخاصة بسرقة التيار وهي كالتالي:

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.

- في حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

- وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه وتنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة.

طرق حساب الاستهلاك لسارقي التيار الكهربائي

وأوضحت هندسة كهرباء التحرير «بدر» طريقة حساب الاستهلاك لسارقي التيار تكون كالأتي:

- غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس «ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهرى وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهر».

- غرامة سرقة التيار الكهربائي بهدف التوصيل للغير «5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة عام».