بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في حادثي سير بالبحيرة

أصيب شخصان بجروح خطيرة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي و«توك توك» بطريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي أمام مدخل مدينة أبو حمص بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تصادم سيارة بـ«توك توك»

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة أبو حمص، يفيد استقبال المستشفى شخصين مصابين بجروح خطيرة، إثر وقوع حادث تصادم بين «توك توك» وسيارة ملاكي بنطاق المركز، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

أسماء المصابين

وبالانتقال والفحص تبين إصابة كل من موسى عبد الله، 21 سنة، مقيم في مركز أبو حمص، باشتباه ما بعد الارتجاج، وحاتم محمد عبد المقصود، 55 سنة، بكدمات متفرقة بالجسم، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

انقلاب سيارة ملاكي

كما أصيب شخصان آخران بجروح متفاوتة وكدمات بأنحاء الجسم جراء انقلاب سيارة ملاكي بطريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد استقبال المستشفى شخصين مصابين بجروح خطيرة وكدمات إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي بنطاق ذات المركز، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

وتبين إصابة كل من محمد نجيب عبد الحميد عبد الغني، 35 سنة، مقيم في المنيا، بكدمات متفرقة بالجسم، ومحمود عبد الحميد خطاب، 38 سنة، مقيم في مركز بدر كدمات متفرقة بالجسم وجارى عمل الاسعافات الاوليه والفحوصات اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.