مستشار الصحة العالمية: أعراض أوميكرون أقل حدة من المتحورات السابقة

قال الدكتور جمال عصمت، أستاذ أمراض الجهاز الهضمي بكلية الطب القصر العيني جامعة القاهرة ومستشار منظمة الصحة العالمية، إن أعراض متحور أوميكرون التي تم رصدها حتى الآن لا تدع للقلق أو الخوف مقارنة بالمتحورات كورونا السابقة التي طرأت على الفيروس وتسببت في ظهور العديد من الموجات الفيروسية في مختلف دول العالم نظرًا للتغيرات التي تطرأ.

تعرف على أعراض أوميكرون

وأضاف عصمت في تصريحات لــ«الوطن»، أن أعراض أوميكرون تتمثل في احتقان في الحلق وسيلان الأنف والعطس، وهذه الأعراض تتشابه كثيرًا مع أعراض دور نزلات البرد، متابعًا أن هذه الأعراض أقل حدة من المتحورات كورونا السابقة ولكنه يعد الأسرع من ناحية الانتشار مما يسبب ارتفاع في معدل الإصابات.

وتابع مستشار الصحة العالمية، أن المقلق في «أوميكرون» سرعة انتشار متحور الجديد لفيروس كورونا في فترة وجيزة بالعديد من الدول، موضحًا أن الأعراض الجانبية لمتحور كورونا تتشابه مع أعراض كورونا السابق بل تكون أقل حدة في المضاعفات، وما يميز أوميكرون أنه لا توجد أي فقدان حاسة الشم والتذوق.

الالتزام بالتدابير الوقائية خير وسيلة للوقاية

وأكد على أهمية تلقي لقاح كورونا لأنه الأداة الرئيسية من أجل التصدي لمتحورات كورونا وتخفيف من حدتها وسرعة انتشارها وتقليل من المضاعفات الناتجة عنها.

كما أكد على أهمية الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا وخاصة المتحور الجديد «أوميكرون»، وتظل التدابير الوقائية سلاحًا هامة للوقاية من متحورات كورونا بصفة عامة، وتتمثل هذه التدابير في «ارتداء الكمامة، غسيل اليدين، التباعد الجسدي والبدني، التواجد في أماكن ذات تهوية جيدة».