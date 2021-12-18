3.53 % تراجعا.. سعر الليرة التركية مقابل الجنيه المصري اليوم

سجلت الليرة التركية تراجعا، أمام الجنيه المصري السبت 18 ديسمبر، وعدد من العملات الأجنبية.

حيث سجل الجنيه المصري زيادة بقيمة 0.0352 نقطة وبنسبة 3.53%، وذلك خلال جلسات التداول وسوق صرف العملات.

ليباع الجنيه المصري بـ1.022 ليرة تركية والليرة التركية تباع بـ0.97 جنيه اليوم السبت 18 ديسمبر، وسجل الجنيه المصري عدة ارتفاعات أمام الليرة التركية خلال الأسبوع الماضي.

كما سجلت الليرة التركية، اليوم، تراجعًا قياسيا أمام عدد من العملات الأجنية، وعلى رأسها الدولار الأمريكي، ليباع الدولار بسعر 16.41 ليرة تركية بنسبة ارتفاع 4%.

سعر الليرة التركية أمام اليورو

كما سجّل سعر اليورو أمام الليرة التركية، ارتفاعًا ليباع بـ17.48 ليرة تركية بنسبة 4%.

سعر الليرة أمام الجنيه الإسترليني

وسجل الجنيه الإسترليني أمام الليرة التركية ارتفاعا لتباع بسعر 20.74 ليرة تركية بنسبة ارتفاع 4%.

سعر اليّن الياباني أمام الليرة التركية

وسجّل اليّن الياباني، اليوم السبت 18، سعر 14.44 ليرة تركية أى بارتفاع 4%.

سعر الفرنك السويسري أمام الليرة التركية

فيما سجّل الفرنك السويسري، نحو 17.76 ليرة تركية بارتفاع بنسبة 4%.

سعر اليوان الصيني أمام الليرة التركية

وارتفع سعر اليوان الصيني، أمام الليرة التركية، ليباع بسعر 257 ليرة بارتفاع نسبتة 4%.

ماذا حدث في سعر الليرة خلال العام الجاري؟

ويشار إلى أن الليرة التركية فقدت أكثر من نصف قيمتها خلال العام الجاري، ولازالت تتهاوى وفق مصادر مصرفية لـ«الوطن» لعدة أسباب منها قرار البنك المركزي التركي بخفض أسعار الفائدة للشهر الرابع على التوالي، لتسقط الليرة التركية بقوة خلال الفترة الماضية.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي التركي قد خفضت سعر الفائدة الأساسي لأجل أسبوع واحد، بنحو 100 نقطة، أساس، إلى 14% فقط، بعدما خفض المركزي التركي الفائدة بنحو 500 نقطة، أساس، منذ سبتمبر الماضي رغم التضخم التركي المرتفع بالفترة الماضية.

وأدى القرار إلى انهيار جديد لليرة التركية لمستويات قياسية تاريخية مجددا، حيث ارتفع الدولار أمام الليرة ليسجل 16.72 دولار خلال يوم، وهو الأمر الذي أدى إلى خروج الرئيس التركي لإلقاء بيان هام في محاولة لامتصاص غضب المواطنين الأتراك، وتخفيف حدة آثار التضخم القياسي الذي تشهده البلاد تزامنا مع قرارات المركزي التركي بخفض معدلات الفائدة.