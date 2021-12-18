10 معلومات عن زهرة العلا في ذكرى وفاتها: «شجعها والدها على دخول الفن»

يحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة زهرة العلا، والتي تعد واحدة من جميلات السينما المصرية، حيث تميزت بأدوار الفتاة الرقيقة والطيبة، التي كان لحب والدها للفن وتشجيعه لها دورا كبيرا في ظهور موهبتها الفنية لتلتحق بمعهد الفنون المسرحية، وتتلمذ على يد عميد المسرح العربي يوسف وهبي.

زهرة العلا الجميلة شكلا وعقلا

البعض ينظر لزهرة العلا بنظرة مختلفة جدا، بأنها تعطي نموذجا للسيدة الجميلة شكلا والجميلة عقلا، إذ كانت مجتهدة للغاية في حياتها، ليست فقط ممثلة جميلة، حيث شكلت فرقة تمثيل خلال دراستها وأخرجت أفلامها بنفسها، ومن أبرز أعمالها الفنية الشهيرة «رد قلبي» و«دعاء الكروان» و«الوسادة الخالية» و«أيامنا الحلوة» و«سر طاقية الإخفا» و«في بيتنا رجل»، وتوالت بعد ذلك أعمال زهرة العلا حيث بلغ عدد أعمالها ما يقرب من 120 فيلماً و50 مسلسلاً تليفزيونيا.

تتلمذت على يد يوسف وهبي

وفي هذا الصدد استعرض برنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة فضائية «extra news»، ويقدمه الإعلاميين همام مجاهد ومنة فاروق، اليوم السبت، 10 معلومات عن الفنانة الراحلة زهرة العلا، وذلك خلال النقاط التالية.

- ولدت زهرة العلا محمد بكر في الإسكندرية عام 1934.

- حصلت على دبلوم من معهد الفنون المسرحية.

- ظهرت موهبتها الفنية وهي مازالت طالبة.

- كونت فرقة للتمثيل وكانت تخرج أعمالها الفنية بنفسها.

- لقيت زهرة العلا تشجيعا من والدها الذي ساعدها على دخول عالم الفن.

- تتلمذت على يدي عميد المسرح العربي يوسف وهبي.

- كانت بدايتها الفنية على خشبة المسرح.

- لم تنحصر أدوارها في نوع معين من الأداء.

- تعد زهرة العلا واحدة من نجمات زمن الفن الجميل، وتميزت بخفة الظل والشقاوة منذ الصغر.

- رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم 18 ديسمبر من عام 2013.