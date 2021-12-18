الكشف على 1524 مواطنا في قافلتين لأمراض العيون ضمن «حياة كريمة» بزفتى

أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بالدور الكبير الذى تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ القوافل الطبية المجانية داخل قرى مركز زفتى ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، حيث نظمت مؤسسة صناع الخير وصندوق تحيا مصر قافلتين طبيتين بمركز زفتى تم خلالهما الكشف على ١٥٢٤ مواطن وتسليم ٧٧٣ نظارة طبية لأهالينا بزفتى.

خلال القافلة الأولى التابعة لمؤسسة صناع الخير بقرية نهطاى ، تم الكشف على ٩٦٢ مواطن ، وتم صرف العلاج اللازم ل ٣٤٥ مريض بالمجان، كما تم تسليم النظارات اللازمة لعدد ٣٢٥ مريض ، بالإضافة إلى تحويل ١٧٨ حالة في حاجة إلى عمليات عاجلة إلى المستشفى.

وفي ذات السياق وبقرية الغريب ، تم تنفيذ قافلة عيون نظمها صندوق تحيا مصر، والتي تم خلالها الكشف على ٨٣٢ مواطن ، حيث تم تحويل ١٧٥ حالة للعمليات العاجلة، تسليم ٤٤٨ مواطن للنظارات الطبية وصرف العلاج اللازم بالمجان لعدد ٥٥٤ مريض منهم .

وأكد الدكتور طارق رحمي أن محافظة الغربية مستمرة في تنفيذ القوافل المجانية التي تستهدف المواطنين الأكثر احتياجاً، ضمن مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري ، حيث تم تنفيذ ١٨٢ قافلة متنوعة ما بين ( طبية، بيطرية، اجتماعية وزراعية).