الكشف على 1480 حالة في قافلة طبية مجانية ضمن «حياة كريمة» بقنا

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية السمطا بحري التابعة لمركز دشنا، ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

6 تخصصات طبية في القافلة

وأوضح محافظ قنا، أن القافلة ضمت 6 تخصصات طبية مختلفة نجحت في توقيع الكشف الطبي على 1480 حالة، بواقع 415 حالة رمد، و409 باطنة، و377 أطفال، و150جراحة، و69 نساء وتوليد، و60 تنظيم أسرة.

وأضاف «الداودي»، أن القافلة شملت تقديم فحوصات معملية لـ46 حالة، لافتاً إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين، حيث شهدت قافلة الأسبوع الماضي عقد ندوتين حضرهما 103 مواطنين، بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

تسيير قافلة كل أسبوع

ومن جانبه، أشار الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان، إلى أن المديرية تنظم قافلة طبية أسبوعياً في إحدى قرى المحافظة لاسيما الأكثر احتياجاً منها، معربا عن شكره وتقديره للأطباء وأطقم التمريض والمتطوعين والجمعيات الأهلية الشريكة المشاركة فى القافلة والمشرفين عليها.

وأكد «تاوضروس» اهتمام اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بتنظيم مثل تلك القوافل وتكليفاته المستمرة بمتابعة سير العمل، وتذليل العقبات، وتقديم كل أوجه الدعم الممكنة للقيام بعملها على أكمل وجه، وإعداد تقرير دوري لما تسفر عنه من نتائج من توفير خدمة طبية وعلاجية مجانية للمواطنين خاصة الأولى بالرعاية منهم.