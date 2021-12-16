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اليمن: هيئة مكافحة الفساد تتحالف مع الجامعات ومنظمات المجتمع المدني

كتب:

شريف سليمان
03:26 م | الخميس 16 ديسمبر 2021
مندوب اليمن

مندوب اليمن

قال ممثل اليمن في الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تستضيفها مصر، إن بلاده صادقت على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد عام 2005.

وأضاف خلال فعاليات الدورة، أن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن تتلقى البلاغات والشكاوى التي تتضمن قضايا فساد، وبناءً عليه اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة من خلال التحري والتحقيق فيها وإحالتها لجهات القضائية المختصة.

اليمن: تعاون بين هيئة مكافحة الفساد والجامعات

وتابع ممثل اليمن، أن الهيئة تنشئ تحالفات مع الجامعات ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية بهدف نشر الوعي بشأن مخاطر الفساد.

وأشارممثل اليمن، إلى أن الهيئة أطلقت مع شركائها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتي تضمنت العديد من المكونات الأساسية منها المحور الخاص بالمنع والوقاية من الفساد لتعزيز قيم النزاهة والثقة في مؤسسات الدولة المختلفة.

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