مصرع عامل دهسه قطار وإصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بالشرقية

أصيب 7 أشخاص، اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة ربع نقل «سوزوكي» على طريق «القاهرة - بلبيس»، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف ونقلهم إلى المستشفيات القريبة.

انقلاب سيارة بطريق بلبيس

وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد تلقي بلاغ بانقلاب سيارة ربع نقل «سوزوكي» بطريق «بلبيس - القاهرة»، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بكدمات وجروح وسحجات.

وعلى الفور، انتقلت قوة الشرطة لإجراء المعاينات اللازمة، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج اللازم بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة.

وحُرر محضر بالواقعة، ورُفعت آثار الحادث من على الطريق لتسيير الحركة المرورية لعبور المواطنين والسيارات في سهولة ويسر وضمان انتظامهما.

مصرع عامل دهسه قطار

وفي السياق نفسه، تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقي قسم شرطة أول الزقازيق بلاغا بمصرع عامل بعدما صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمحطة قطار الزقازيق.

وتبين أن المتوفى كان يعبر شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، وتصادف ذلك قدوم قطار، ولم يتسطع المتوفى أن ينجو بنفسه فلقي مصرعه دهسا أسفل عجلات القطار، ونُقلت الجثة إلى مستشفى الزقازيق الجامعي والتحفظ عليها بمشرح المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد باستقبال مستشفى الأحرار التعليمي طفلا يبلغ من العمر 4 سنوات، مصابا بكسور ونزيف إثر سقوط جدار عليه، وحُرر المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق.