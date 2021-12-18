مسرح عرائس ومهرج وأراجوز في احتفالية الجيزة باليوم العالمي لذوي الهمم

نفذت محافظة الجيزة من خلال إدارة الامومة والطفولة ومديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والثقافة بالجيزة وبالتعاون مع مركز رامتان الثقافى إحتفالية " شكراً ماتكفيش" للإحتفال باليوم العالمى لذوى الهمم تحت رعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة .

وقد أشرف على الإحتفالية الأستاذة هند عبدالحليم نائب المحافظ والتى أشارت أنه إلى جانب الإحتفال باليوم العالمى لذوى الهمم فإن الإحتفالية تهدف لدعم أبناء المحافظة من ذوى الهمم وتشجيعهم بالإضافه إلي السعي نحو إثقال مواهبهم من خلال الخبرات التدربية بمديريات الثقافة والشباب.

الإحتفالية شملت العديد من الفقرات التي شارك فيها ذوي الهمم وإستطاعو أن ينالو الإشادة الكبيرة من قبل الحاضرين لما تميز به أداءهم علي مدار الفقرات.

وقد شملت الفقرات عروض رياضية وغنائية وموسيقية وتم دعم الحفل بعدد من عروض التنورة ومسرح العرائس والمهرج والأرجوز ومعرض مفتوح ، كما تم عقد عدد من ورش العمل وندوات التوعية وتقديم الدعم النفسى لأولياء الأمور.

شهدت الإحتفالية حضور ومشاركه من الإستاذه هبة الله عطا مدير الأمومة والطفولة بالمحافظة واللواء عبدالرحمن شلش مدير مديرية الشباب والرياضة والدكتورة نهى نبيل مدير مديرية الثقافة ومسؤلى مديريات التربية والتعليم وفرع المجلس القومى للامومة والطفولة ومركز رامتان الثقافى.