تركيب منظومة متكاملة للبوابات الإلكترونية في أهرامات الجيزة

بدأت منطقة أهرامات الجيزة اليوم، تشغيل منظومة البوابات الإلكترونية والتي تعد المرحلة الثانية من منظومة الدخول الإلكتروني للمنطقة الأثرية، بعد تشغيل المرحلة الأولى في أكتوبر الماضي، والتي تضمنت تشغيل التذاكر الإلكترونية.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بحسب بيان، أنّ البوابات تشكل جزءا من منظومة إلكترونية متكاملة لدخول المناطق الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة بمختلف أنحاء الجمهورية تباعا، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي.

منظومة إلكترونية لتحسين تجربة السائح

وأكد الدكتور خالد شريف، مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، أهمية وجود المنظومة الإلكترونية، التي ستعمل بشكل كبير على تحسين تجربة السائح أثناء زيارته للمنطقة، فضلا عن إحكام الرقابة على عملية بيع واستخدام التذاكر بشكل كامل، من خلال إصدار تذاكر حديثة تحمل QR code تستخدم لمرة واحدة فقط عبر البوابات الذكية، وتقرأ التذكرة بسرعة عالية أثناء سير السائح منعا للتكدس، كما تتيح إحصاء عدد السائحين عند دخول المنطقة والخروج منها، ومراقبة الإيرادات مركزيا وعمل مضاهاة لأعداد السائحين مع ما يتم تسجيله من إيرادات، كما تتيح المنظومة السداد باستخدام كروت الائتمان المختلفة.

تذاكر إلكترونية محل الورقية

من جانبه، قال أشرف محيي، مدير منطقة آثار الهرم، أنّ اليوم شهد تركيب وتشغيل 13 بوابة إلكترونية حديثة عند منفذي دخول منطقة الأهرامات الأثرية، مشيرا إلى أنّه جرى البدء منذ أكتوبر الماضي في استخدام تذاكر إلكترونية جديدة لتحل محل التذاكر الورقية، وذلك مع الحفاظ على هوية المنطقة والطابع الأثري الخاص بها.

يذكر أنّ المنظومة المتكاملة للدخول باستخدام التذاكر الاكترونية، جرى تركيبها وتشغيلها في المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، المتحف المصري بالتحرير، قلعة صلاح الدين بالقاهرة، كما جرى تركيب وتشغيل المراحل الأولى في معبدي الأقصر والكرنك ووادي الملوك بالأقصر ومتحف شرم الشيخ.