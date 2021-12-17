محمد رمضان يروج لأغنيته الجديدة «الثانوية العامة» بشيشة ولقاء تليفزيوني

روج الفنان محمد رمضان، لأغنية الجديدة التي تحمل اسم «الثانوية العامة»، وذلك تمهيداً لطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

محمد رمضان: كنت فاكر الشيشة هتخليني أعرف أرص الكلام

وحرص محمد رمضان، على استغلال ظهوره في لقاء تليفزيوني عبر إحدى القنوات العراقية، وهو يُدخن الشيشة، وأعاد نشره عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، معلقا عليه ساخرا: «كنت فاكر الشيشة في اللقاء التليفزيوني هتخليني أعرف أرص الكلام».

رمضان: عملوها فيا

ودمج محمد رمضان، صوته في الأغنية الجديدة، مع الفيديو، تحديداً مقطع «ولاد الحرام عملوها تاني فيا.. وأنا عندي بكره امتحان ثانوية»، وكأنها إجابة على سؤال المذيع، وختم المنشور بشعار «لا للتدخين».

وفي سياق آخر، يُجري الفنان محمد رمضان، اليوم، جولة بمسرح حفله المقبل في «إكسبو 2020 دبي»، مع المنتج والمخرج صلاح الياسري، بهدف وضع اللمسات الأخيرة على برنامجه الغنائي والفني، الذي يقدمه أمام الجماهير، 18 ديسمبر 2021.

وقالت الشركة المنظمة في بيان، إن الفنان محمد رمضان، وعد الجميع بحفل تاريخي يحمل الكثير من المفاجآت المتنوعة، ويبدأ الإعداد له منذ وقت بالتعاون مع شركة الياسري للإنتاج الفني، المتعاقدة معه، ويتضمن الحفل استعراض كبير خلال فقراته، ومن المتوقع أن يحضره عدد كبير من زوار المعرض الدولي «إكسبو 2020 دبي»، المنعقد في الإمارات بمدينة دبي.