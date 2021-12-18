الموسيقيين: محمد رمضان لا يمثل مصر.. وممنوع من الغناء إلا بعد التحقيق

قال المستشار علاء عامر، مستشار نقابة المهن الموسيقية، إن غناء الفنان محمد رمضان، فى دولة العراق الشقيق، لم يكن بموافقة من النقابة المصرية، وأنه قام بالغناء هناك كمواطن مصري، وليس كمطرب مصري.

الموسيقيين: رمضان خالف قوانين النقابة

أوضح «عامر»، لـ «الوطن»، أن محمد رمضان، ممنوع من الغناء تماما فى مصر، ولا يحق له إحياء الحفلات أو الحصول على تصاريح الغناء، إلا بعد أن يتم التحقيق معه فى نقابته المهن التمثيلية، بسبب عدد من المخلفات التى حدثت منه فى حفلاته الغنائية السابقة.

وأشار إلى أن «رمضان»، خالف الاتفاقات التي كان قد اتفق فيها مع نقابة الموسيقيين، ومنها عدم خلع ملابسه، فتم منع إعطائه أى تصاريح إلا بعد أن يتم التحقيق معه فى نقابة المهن التمثيلية، وإخطار نقابة الموسيقيين بنتيجة التحقيق.

الموسيقيين: على نقابة المهن التمثيلية إخطارنا بالتحقيق مع رمضان

يذكر أن محمد رمضان كان يحق له الغناء دون حاجة لعضوية نقابة الموسيقيين، وذلك تنفيذا لبروتوكول النقابات الفنية الثلاث، القائم على عمل أي عضو فى النقابات الأخرى بدون تصريح.

يذكر أن الحفل الذي أقامه محمد رمضان في بغداد، أثار جدلا واسعا، وطالبت بعض الأطراف بمنعه ومحاسبة مستضيفيه.

على جانب آخر، روّج الفنان محمد رمضان لأغنيته الجديدة التي تحمل اسم «الثانوية العامة»، وذلك تمهيداً لطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

وحرص محمد رمضان، على استغلال ظهوره في لقاء تليفزيوني عبر إحدى القنوات العراقية، وهو يُدخن الشيشة، وأعاد نشره عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، معلقا عليه ساخرا: «كنت فاكر الشيشة في اللقاء التلفزيوني هتخليني أعرف أرص الكلام».