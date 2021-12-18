الصحة: بدء الحملة القومية لتطعيم ضد شلل الأطفال غدًا

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بدء فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، غدًا الأحد الموافق 19 ديسمبر، وذلك بمركز طب الأسمرات 3 البنفسج، للبدء رسميا في تطعيم ضد شلل الأطفال، ومن المقرر أن تنطلق الحملة في مختلف محافظات بالجمهورية.

تطعيم 16.5 مليون طفل

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة في بيان لها، أن الحملة تستهدف تطعيم 16.5 مليون طفل من خلال 45 ألف فريق يضم 90 ألف عضو، خضعوا لدورات تدريبية لإنجاز مهام التطعيم على الوجه الأمثل، بالإضافة للفرق الإشرافية على جميع المستويات بالوزارة والمديريات والإدارات الصحية والمناطق الطبية.

توفير كافة الجرعات للفئات العمرية من الأطفال

وأضافت الصحة، أنها تهدف إلى الحفاظ على توفير الجرعات التطعيمية للأطفال المدونة بجدول التطعيميات في مصر، مشيرة إلى أنه يتم تطعيم جميع الأطفال بـ7 أنواع من جرعات الطعم الفموي «سابين» بداية من عمر يوم حتى إتمام عمر شهرين، وأربعة أشهر وستة أشهر وتسعة أشهر وعام وثمانية عشر شهرًا، بالإضافة لثلاث جرعات من طعم شلل الأطفال عن طريق الحقن «سولك» عند إتمام شهرين وأربعة أشهر وستة أشهر من العمر.

فرق طبية متنقلة في مختلف المحافظات لتطعيم الأطفال

وأكدت «الصحة»، أن الحملات القومية التي تنطلق للتطعيم ضد شلل الأطفال، ستكون من خلال فرق طبية متنقلة في مختلف المحافظات والمراكز والقرى، بالإضافة إلى الفرق المتحركة للتطعيم في جميع دور رياض الأطفال، بجانب تواجد أيضا فرق تطعيم ثابتة بجميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية الحضرية ومكاتب الصحة ومواقع التجمعات السكانية مثل الأسواق ومحطات القطارات ومحطات الأتوبيس ومحطات المترو.

تطعيم ضد شلل الأطفال لتقوية مناعة الأطفال

وأوضحت الوزارة، أن الهدف من تطعيم الأطفال لتقوية مناعة الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات ضد المرض، وإعطاء الجسم مناعة إضافية للتصدي لأي فيروسات أو بكتيريا تهاجم الأطفال خلال فترة الطفولة.