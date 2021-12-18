جامعة واشنطن تكشف عن أقوى اللقاحات فاعلية ضد متحورات كورونا الجديدة

في ظل الدراسات المستمرة حول فيروس كورونا ومستجداته، قامت جامعة واشنطن بنشر دراسة على موقعها الرسمي، تكشف فيها عن مدى فاعليات اللقاحات الحالية ضد متحورات فيروس كورونا، وعلى رأسهم متحور كورونا الجديد، «أوميكرون» لكونه أخطر المتحورات التي شهدتها البشرية حتى يومنا هذا، إشباعا لفضول المواطنين في جميع أنحاء العالم.

لقاحات ذات فاعليه قوية

وأوضحت جامعة واشنطن أن الدراسات التي أُجريت أثبتت أن من أكثر اللقاحات التي تتمتع بفاعلية عالية ضد متحور كورونا «أوميكرون»، هما لقاحي «أسرازينيكا» و«موديرنا»، منوهة، أن استجابة جسم الإنسان أصبحت أقل بكثير، إلا أن من تلقى لقاح فيروس كورونا كانت استجابة أجسادهم أقل وضوحا مقارنةً بمن لم يتلقى اللقاح.

في حين أن أثبتت الدراسة أن لقاح «جونسون أند جونسن» و«سينوفارم الصيني» و« سبوتينك الروسي»، هم الأقل فاعلية وتأثيرا على متحور كورونا الجديد «أوميكرون»، كما لفتت الجامعة إلى البيان الصادر ومن مركز الجمالية الروسي، حول لقاح سبوتينك، الذي قالت فيه: «تم استخدام عينات من لقاح سبوتينك غير تمثيلية عن عمد، فبالتالي لا يمكن أن نتوصل إلى استنتجات دقيقة حول فاعليته ضد المتحور الجديد».

سبب انخفاض الفاعلية

ولفتت الجامعة إلى دراسة «هيومابس بيوميد» التي أكدت أن انخفاض فاعلية بعض اللقاحات ضد متحور كورنا الجديد «أوميكرون» بمقدار 3 أضعاف، مقارنة بالسلالة الأصلية جاء بسبب فقدان الأجسام المضادة أحادية النسل، لعلاجاتها ونشاطها المعادل بشكل تام ضد المتحور الجديد، كما أشارت إلى عدد من الدراسات الواقعية التي قامت بنشرها هذا الأسبوع، والتي أثبتت أن لقاح فايزر كانت فاعليته ضعيفة جدا في منطقة جنوب أفريقيا، فلم يتمكن اللقاح في هذه المنطقة أن يخفف أعراض الإصابة بالفيروس كما هو الحال حول العالم، فكان كل من يصاب بالفيروس يدخل المستشفى، خاصة مع انتشار متحور كورونا الجديد أوميكرون.