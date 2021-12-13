السكة الحديد: مرتبات العاملين غير مرتبطة بتلقيهم لقاح كورونا

حسم الدكتور محمد حسين، نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع الموارد البشرية، قرار الهيئة بخصوص رواتب العاملين غير الملقحين ضد فيروس كورونا، مؤكدا أن الهيئة تقوم بالتنبيه على جميع العاملين بسرعة تلقي لقاح كورونا، حفاظا على سلامتهم وأرواحهم من خطر الإصابة بعدوي فيروس كورونا، موضحا أن هناك العديد من العاملين في الوظائف الحرجة وطوائف التشغيل حصلوا على جرعات لقاح كورونا.

«حسين»: لا مساس بمرتبات العاملين غير الملقحين

وقال «حسين»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه لا مساس بمرتبات العاملين الذين لم يتلقوا لقاح فيروس كورونا، مؤكدا أن مرتبات العاملين في جميع الإدارات داخل منظومة السكة الحديد غير مرتبطة بتلقيهم لقاح كورونا، منوها إلى أنه تم تنفيذ قرار مجلس الوزراء بمنع دخول أى عامل العمل غير ملقح ضد كورونا، والبديل أن يقوم بإجراء تحليل PCR كل 3 أيام، حتى يتثني له الدخول للعمل، والهدف من ذلك الحد من تفشي فيروس كورونا.

مرتبات العاملين تصرف في مواعيدها المحددة

وأكد نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع الموارد البشرية، أن مرتبات العاملين تصرف في مواعيدها المحددة، ولا يمكن منع المرتبات عن العاملين غير الملقحين ضد فيروس كورونا، موضحا أن الهيئة حريصة على تلقي جميع العاملين جرعات لقاح كورونا، حفاظا على أرواحهم وسلامتهم من أي مكروه، منوها إلى أنه لا يوجد أي قرار من الدولة بربط صرف المرتبات بتلقي لقاح كورونا.

السكة الحديد: 5 آلاف عامل تلقوا لقاح كورونا

وأوضح أن 5 آلاف عامل في الوظائف الحرجة وطوائف التشغيل وجميع الإدارات داخل منظومة السكة الحديد، تلقوا لقاح كورونا، من بين 40 آلف عامل، مطالبا جميع العاملين بسرعة الحصول على لقاح كورونا، للحفاظ على سلامتهم أثناء العمل، وعدم تعرضهم لأى مكروه.