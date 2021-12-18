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حظك اليوم برج الحمل السبت 18-12-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:01 ص | السبت 18 ديسمبر 2021
حظك اليوم برج الحمل

حظك اليوم برج الحمل

مولود برج الحمل لديه شخصية قوية، كما أنه يحرص دائما على تحقيق أهدافه التي يرغب بها، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

القمر في منزل العلاقات يجعلك تنجح اليوم في كل مباراة ذهنية وتحسن التعبير.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

تؤثر في الأهل والأخوة والأحباب بلباقتك وبلاغتك وترغب في الخروج والانطلاق.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان يحيى الفخراني، ويوافق تاريخ ميلاده 7 أبريل.  

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