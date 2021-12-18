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محمود مسلم

حظك اليوم برج الثور السبت 18-12-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:01 ص | السبت 18 ديسمبر 2021
حظك اليوم برج الثور

حظك اليوم برج الثور

مولود برج الثور طيّب للغاية، ويحب رعاية المقرّبين منه، ومعاملتهم بلطف، ما يجعل الأشخاص يشعرون بارتياح لقربه، كما أنه يملك شخصية عنيدة بشكل كبير، ما يجعله يتحمل جميع المسؤوليات والمهام المسندة إليه، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

القمر في منزلك الثاني قد يصيبك ببعض التشوش ومن المهم أن تعتني بخطواتك وحساباتك لإصلاح شئونك المهنية والمادية.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

اليوم عليك أن تهتم بالموضوعية واللباقة كي تبلغ هدفك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة ميريام فارس، ويوافق تاريخ ميلادها 3 مايو.   

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