حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 23-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يعاني مواليد برج الثور أحيانا من صعوبة التركيز، كما يعرف عن امرأة هذا البرج تحديدًا شخصيتها العنيدة المليئة بالإصرار والعزيمة، كما أنها مولودة لديها شخصية صبورة ومثابرة، تساعدها دائما على السعي وراء تحقيق أحلامها وأهدافها التي ترغب في الوصول لها، متخطية جميع المشكلات التي قد تواجهها، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

اليوم الوضع الفلكي يمدك بالقدرة على إبراز مواهبك، والتأثير فيمن حولك وتطوير حياتك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

القمر في منزلك الثالث يمدك بالتوازن في كل تعاملاتك، وتنشر أفكارك بذكاء.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة ميريام فارس، ويوافق تاريخ ميلادها 3 مايو.