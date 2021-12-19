وظائف شاغرة في بنك الإمارات دبي الوطني.. للحاصلين على الدبلومة

يبحث الكثير من الخريجين عن وظائف شاغرة في الكثير من المؤسسات المختلفة، وتعد البنوك من أكثر المؤسسات التي يحرص خريجي كليات التجارة ونظم المعلومات وما يعادلها من شهادات، عن إيجاد فرص عمل بها، لذلك تحرص الكثير من البنوك على توفير وظائف شاغرة للشباب، ولكن يتم التحاق هؤلاء الذين تنطبق عليهم الشروط المحددة من جانب البنك فقط.

وأعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عبر حسابه الرسمي على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن»، عن حاجته لـ وظائف شاغرة للحاصلين على دبلومات في المبيعات أو التسويق أو الإدارة أو أي مجال ذي صلة.

وترصد «الوطن»، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، تفاصيل الوظائف الشاغرة في بنك الإمارات دبي الوطني، وفق ما أعلنه البنك عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف «لينكد إن»، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة لوظائف بنك الإمارات دبي الوطني

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا على دبلوم في المبيعات أو التسويق أو الإدارة أو أي مجال ذي صلة.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة عامين في المجال المصرفي ذات الصلة.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه مهارات تواصل جيدة.

- أن يكون لديه مهارات تفاوض أيضا.

- ان يكون المتقدم للوظائف لديه مهارات حل المشاكل.

- أن يكون قادر على الاهتمام بالجودة.

- أن يكون لديه مهارات التعامل مع الآخرين وتكون تلك المهارات قوية.

مسئوليات الوظائف

- زيارة العملاء المحتملين وتقدم منتجات التجزئة المصرفية.

- استخدام ميزات المنتج وتقنيات البيع لإقناع العملاء المحتملين بإتمام الصفقات بنزاهة عالية.

- استكمال مستندات العملاء وتسليمها دون تعارض مع مكتب دعم المبيعات.

- دعم مشرف المبيعات لتنفيذ استراتيجية مبيعات الأعمال.

- تحقيق الهدف الشهري والسنوي.

وعلى الراغبين في التقدم للوظائف الشاغرة في بنك الإمارات دبي الوطني، إرسال السيرة الذاتية الخاصة بهم عبر الصفحة الرسمية لبنك الإمارات دبي الوطني، عبر موقع التوظيف الشهير «لينكد إن».