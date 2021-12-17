وظائف شاغرة في بنكي HSBC والإسكندرية.. الشروط وطريقة التقديم

طرح كل من بنك الإسكندرية وHSBC، عددًا من الوظائف الشاغرة للعمل داخل قطاعاتها المالية المتاحة، بشرط توافر مجموعة من الشروط والمؤهلات، وتستعرضها «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، وذلك على النحو التالي:

وظيفة بنك HSBC

أعلن بنك HSBC عبر موقعه على «لينكد إن»، حاجته لموظف يشغل وظيفة مدير دعم ائتمان الشركات الصغيرة والمتوسطة بشروط هي:

- دورة ائتمانية معتمدة أو شهادة نسبية.

- دورات أخرى ذات صلة بالمجال.

- قدرة مثبتة، مع سجل ناجح من الإنجازات في إدارة المخاطر، والتشغيل والتنظيم، وتحليل الائتمان والإقراض.

- معرفة سوق الخدمات المصرفية التجارية على المستوى العالمي وعلى وجه التحديد فيما يتعلق بالبيئة المحلية، بما في ذلك المشهد التنافسي، مع معرفة مفصلة بمقترحات المنافسين.

- مهارات تحليلية مع التركيز القوي على الائتمان والمخاطر التشغيلية.

- القيادة المرئية والتحفيزية والقدرة على التأثير على الآخرين.

- مهارات ممتازة في التعامل مع الآخرين، مع التركيز بشكل خاص على الإلهام والتأثير والتفاوض في التعامل مع العملاء والزملاء.

- القدرة على التخطيط والتنظيم بشكل فعال، مع المثابرة لتحقيق النتائج.

- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذي صلة.

التقديم السريع لوظيفة رئيس وحدة تحميل التكاليف يتم من خلال موقع البنك على «لينكد إن».

وظيفة بنك الإسكندرية

كما أعلن بنك الإسكندرية عبر حسابه الخاص على موقع «لينكد إن» عن حاجته إلى وظيفة رئيس وحدة تحميل التكاليف، بشروط هي:

- خبرة عملية لا تقل عن 10 سنوات.

- خبرة 8 سنوات على الأقل في قيادة الفرق والمشاريع الموزعة عالية التأثير.

- مهارات حاسوبية جيدة جدا «مايكروسوفت أوفيس ، إكسل».

- تواصل جيد باللغة الإنجليزية.

- مهارات تحليلية ممتازة ومهارات اتصال فعالة مع جميع مستويات المنظمة.

- مهارات إدارية جيدة جدًا.

- التقديم السريع لوظيفة رئيس وحدة تحميل التكاليف يتم من خلال موقع البنك على «لينكد إن».