محلية النواب: لم يصلنا قانون للإيجار القديم من الحكومة حتى الآن

قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، إن المجلس لم يصله حتى الآن مشروع قانون من الحكومة بشأن الإيجار القديم، والأمر مثار حديث الاعلام فقط حتى الآن، مشيرا إلى أن هناك اقتراحات من نواب وحديث عن أن الحكومة تعد مشروع قانون للايجار القديم لكن الأمور لم تتضح بعد.

ملف التصالح

وأضاف السجينى لـ«الوطن» أنه جار العمل حاليا على الدفع لإنجاز ملف التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الوضع للحالات التى ينطبق عليها قانون التصالح، كما يتم العمل باشتراطات البناء الجديدة كما هى دون تعديل لاستخراج رخص البناء بالمدن، أما القرى فيطبّق عليها قانون البناء الموحد.

تكريم الفائزين بالمحليات

ومن جهة أخرى، كرّم اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المحافظات الفائزة في المسابقة التى نُظمت بالتنسيق مع مركز المعلومات بمجلس الوزراء، فى 3 مجالات هى أفضل تجربة تنموية ناجحة بالمحافظات ، وأفضل دراسة دعم قرار ، وأفضل نظام معلومات أو قاعدة بيانات، إضافة إلى مسابقة أفضل مؤسسة بالمحافظات.

وفاز بمسابقة مراكز معلومات المحافظات، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بالمركز الأول، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بالمركز الثاني والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالمركز الثالث واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمركز الرابع واللواء ابراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية المركز الخامس .

وفى مسابقة التجارب التنموية الناجحة، تم تكريم نجلاء محمد عبدالرحمن مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالوادي الجديد عن جائزة المركز الأول وحازم الاشموني سكرتير عام محافظة البحيرة جائزة المركز الثاني ومحمد مغربى درويش مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمحافظة البحر الأحمر جائزة المركز الثالث.